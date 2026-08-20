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開高走低…中國大陸宇樹科技掛牌首日暴漲 次日大跌18.7%
中國人形機器人龍頭廠宇樹科技昨天正式在上海證券交易所科創板掛牌上市，股價收盤較發行價暴漲460.34%，收在人民幣845元，但今天收盤跌破700點，收在687元，跌幅18.7%。
綜合南方都市報等陸媒報導，宇樹科技20日開盤一路下跌，最低跌至685.01元，跌破700點，收在687元，跌幅18.7%，總市值人民幣2779億元（約新台幣1.3兆元）。
人形機器人是中國官方大力扶持的尖端產業之一。宇樹科技19日在上海證券交易所科創板掛牌上市，開盤就攻上1100元，與發行價150.8元相較暴漲629.44%；收在845元，較發行價暴漲460.34%。
中國財經媒體日前報導，宇樹科技10日啟動首次公開發行（IPO）申購，反應熱烈，參與者多達978.46萬人。由於該公司限制每人最多認購6000股，並以500股為1籤（1個認購單位），因此中籤率僅約萬分之1.8，創中國股市新股申購中籤率新低。
宇樹科技2023年本業營收僅人民幣1.58億元，2024年增至3.88億元，2025年更暴增至16.76億元，今年上半年已有11.52億元。獲利方面，宇樹今年上半年獲利2.74億元，首度轉虧為盈，原因是受惠於人形機器人應用需求快速成長。
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