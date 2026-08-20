開高走低…中國大陸宇樹科技掛牌首日暴漲 次日大跌18.7%

2026世界機器人大會19日在北京亦創國際會展中心登場，規模創下歷屆之最，也獲得聯合國工業發展組織等近30家國際機構支持，吸引逾300家企業攜超2000件展品同台亮相。今年大會以「人機共生，產需共融」為主題，人形機器人成為增長最快且關注度最高的板塊。環時社評指出，「當西方還在糾結方向，中國機器人又向前一步」。

2026-08-20 14:28