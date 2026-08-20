美國抨擊大陸貨洗產地 陸商務部：打壓中國產品

美國白宮上周發表報告稱，大量主要來自中國的商品通過第三國轉運，以規避美國進口關稅，導致美國每年損失約190億至260億美元關稅收入，大陸商務部20日回應稱，這個報告罔顧事實、顛倒黑白，將正常的國際貿易投資誣稱為騙局，炮製所謂影子轉運網絡的虛假敘事，這是典型的單邊主義和保護主義做法，旨在打壓封堵中國產品。中方對此強烈不滿、堅決反對。

據澎湃新聞，大陸商務部發言人何亞東在例行記者會上強調，中方一貫遵守國際經貿規則，將繼續在平等互利基礎上與各方開展經貿合作，共同構建互利共贏的貿易網路。

他指出，美方高額差異化關稅才是威脅全球供應鏈安全的根本原因。美方將國內經濟問題歸因於外部因素，解決不了美國自身的深層次問題。中方要求美方立即停止不負責任的指摘，停止對中美經貿關係的衝擊，切實維護全球產供鏈的安全穩定。

美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)在該報告指出，約有40個國家存在較高風險，可能成為非法轉運商品的來源地。這些「洗產地」活動大多涉及對中國原產零部件進行最低程度加工、重新貼標和重新包裝。中國商品經通過墨西哥或加拿大轉運，甚至可能完全規避關稅。

對於美國徵收無人機關稅，何亞東表示，注意到美方對無人機及零件徵收232關稅的決定。中方一貫認為，美方232措施是以「國家安全」為名實施單邊主義、保護主義。事實上，中國對美出口無人機主要應用於農業、設備巡檢、影視娛樂等民用場景。

何亞東表示，美方232措施泛化國家安全概念，對貿易伙伴實施差異化關稅稅率，歧視性對待中國相關產品，嚴重損害中國企業利益，擾亂全球無人機產供鏈合作秩序，進一步破壞公平競爭的市場環境，中方對此堅決反對。我們敦促美方立即撤銷232相關關稅措施。