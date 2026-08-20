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上海樓市再鬆綁 降二套房首付比例、推最高38萬換房補貼

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
上海再度鬆綁房地產政策。新華社
上海再度鬆綁房地產政策。新華社

上海再度鬆綁房地產政策，推出優化住房公積金提取、優化個人住房信貸、實施「以舊換新」購房補貼、推行房票安置以及推進收購二手住房等5個方面8項政策措施。

據澎湃新聞，在住房公積金方面，《通知》將公積金支付購房首付款範圍從「購買該市新建預售商品住房」擴至「購買新建商品住房現房」，同時繼續支持「既提又貸」，即繳存人提取支付首付款後，不影響其公積金貸款額度計算。同時，對在該市沒有公積金個人住房貸款或未辦理公積金沖還貸業務的已購房繳存人，在該市購房提取頻次由不動產權證發證之日起5年內「提取一次」調整為「每個自然年提取一次」，購房提取金額亦放寬至「不超過購買該住房以自有資金支付的購房款」；此前為「不超過不動產權證發證當月職工住房公積金帳戶內餘額，且不超過購房款金額」。此外，支持繳存人提取住房公積金支付該市購房契稅和購買該市住房配套車位（庫）、儲藏室。

套房貸首付款比例方面，對購買外環外（包括原實施差異化政策區域）住房的，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例從「不低於20%」調整為「不低於15%」。至此，全市首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一為不低於15%；二套住房信貸政策保持區域差異化，外環內最低首付款比例為不低於25%，外環外為不低於15%（含寶山、嘉定區全域）。

《通知》並提出實施階段性購房補貼政策。一是「以舊換新」購房貸款補貼。在《通知》實施之日起至2027年3月31日，居民家庭在該市外環外購買新建商品住房並完成合同網簽備案，且在網簽備案日前後1年內出售該市二手住房的，可向購入新建商品住房所在區房地產交易中心申請補貼。補貼金額按購買新建商品住房貸款總額的1%計算，單套住房最高補貼5萬元(人民幣，下同)；補貼總金額2億元，用完即止。

二是「以舊換新」補貼。自《通知》實施之日起至2027年3月31日，居民家庭在該市外環外購買新建商品住房並完成合同網簽備案，且在網簽備案日前後1年內出售該市外環內二手住房的，可向購入新建商品住房所在區房地產交易中心申請補貼3萬元。

同時符合上述購房貸款補貼適用範圍，且出售二手住房位於該市外環內的居民家庭，可疊加享受兩項購房補貼，即最高補貼8萬元（約合新台幣37.9萬餘元）。

上海 套房 補貼

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