從首富到階下囚 許家印人生隨中國大陸房地產起伏

曾經意氣風發的前中國地產大亨許家印，今天數罪併罰被判處無期徒刑。67歲的他，在法庭上滿頭白髮、眉毛全白的形象成為大眾關注焦點。恆大集團與恆大地產遭判罰約人民幣159億元，但許家印及恆大留下的債務高達人民幣2.4兆元（約新台幣11兆元）。

許家印1996年創辦恆大地產，從首富到階下囚，30年來經歷中國房地產的榮景與衰退，而且自身就是讓房地產問題雪上加霜的原因之一。

2016年恆大在「中國房地產開發企業500強」占據首位，並且首次躋身世界500強。地產與金融業之外，恆大還跨足新能源汽車等多個商業領域，並擁有廣州恆大足球隊。

為了遏止房地產市場過熱，中國政府在2020年推出「三條紅線」措施，限制房地產開發商過度借貸。已經習慣「高槓桿、高負債、高周轉」的模式的眾多開發商，2021年起因融資管道受阻、現金流斷裂陷入債務危機，其中以恆大的債務問題最受市場關注。

恆大於2021年首次出現境外債務違約，當年度已有多個項目出現停工。接下來幾年，恆大在內各家房企手中未能完工的「爛尾樓」，衝擊了千萬中國人的財富與生活。有報導指出，恆大涉及的爛尾樓逾160萬戶。

恆大和許家印倒下後，留下人民幣2.4兆元債務，堪稱全球規模最大的房企債務危機。

曾有分析指出，龐大債務的背後，是天價分紅、境外家族信託、盲目多元化投資失敗、高額利息融資及許家印的奢華生活。光是恆大汽車就投入超過400億元，卻沒有造過一輛車。

許家印2012年3月出席中國全國政協會議時，因腰間繫著顯眼的愛馬仕（Hermes）名牌皮帶、在一群記者中奔跑而成為經典畫面，被戲稱為「許皮帶」。他生活奢華，在全球買豪宅、私人飛機、頂級豪車，僅香港3套別墅就價值超過20億元。

2023年9月，中國恆大發布公告，指許家印已被採取強制措施，2024年初，恆大集團遭香港高等法院頒布強制清盤令。今年4月，恆大及許家印案開庭審理，他被控8項罪名：非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、違法運用資金、欺詐發行證券、違規披露重要訊息、職務侵占、單位行賄。

今天央視新聞報導，廣東省深圳市中級人民法院對被告單位恆大集團有限公司、恆大地產集團有限公司、被告人許家印案進行一審公開宣判。

法院對恆大集團數罪併罰，判處罰金人民幣88.2億元（約新台幣415億元）；對恆大地產判處罰金人民幣70億元；對許家印數罪併罰，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對違法所得繼續追繳，不足部分責令退賠。

法院指2016年至2021年間，恆大集團、恆大地產及許家印違反法律規定，以持續性、大規模財務造假等手段，虛增資產、隱瞞負債，分別實施了非法吸收公眾存款、集資詐騙、欺詐發行證券、違規披露重要信息等犯罪行為。

法院指出，恆大集團及許家印通過行賄等手段取得金融機構控制權，違法套取信貸資金、保險資金歸恆大集團使用，實施了單位行賄、違法發放貸款、違法運用資金等犯罪行為。許家印還利用作為恆大地產董事長的職務便利，組織財務造假，以分紅名義侵占公司財產。

法院認為，恆大集團、許家印的行為已構成非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、違法發放貸款罪、欺詐發行證券罪、違規披露重要信息罪、單位行賄罪；許家印的行為還構成違法運用資金罪、職務侵占罪；被告單位恆大地產的行為已構成欺詐發行證券罪。