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關鍵時刻！陸運動品牌「安踏」前CEO突然辭職舉家遷居美國

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸最大本土運動品牌「安踏」原執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。圖／取自微博
大陸最大本土運動品牌「安踏」原執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。圖／取自微博

中國大陸最大本土運動品牌「安踏」原執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，陸媒報導，本月18日，徐陽透過微信朋友圈首度回應離職原因稱，將陪家人遷居美國洛杉磯。

由於大陸新頒布的《國務院關於出境入境管理的規定》即將於9月15日起施行，徐陽此時舉家遷居美國引發不少聯想。

安踏是在中國運動鞋服市場居絕對龍頭地位‌，以集團口徑計算，2022年至2025年連續四年以21.8%至23%的市占率穩居‌第一‌，營收規模約第二名李寧的兩倍，為全球前三大體育用品集團之一。

公開資料顯示，徐陽2006年加入安踏，從品牌管理中心總監做起，2013年出任籃球事業部總經理，2023年1月接任安踏品牌CEO

南方都市報指出，徐陽擁有安踏近20年任職經歷，長期負責品牌營銷工作。今年7月15日，安踏突然宣布，為進一步推動安踏品牌的轉型升級與業務發展，安踏集團執行董事、集團聯席CEO賴世賢即日起將代理安踏品牌CEO一職，原安踏品牌CEO徐陽因家庭原因辭任該職，集團已批准並將另有任用。

8月18日，徐陽發朋友圈首次回應離職原因，稱因家人留學原因離職安踏，即將陪伴家人遷居美國洛杉磯。徐陽並稱，「沒有安排任何一場道別，是因為辜負信任的愧疚和不願示人的軟弱，希望大家都好好的！」

大陸7月31日公布《國務院關於出境入境管理的規定》，並將於今年9月15日起施行。法廣指出，新規引發外界對出境管理收緊的擔憂。新加坡管理大學楊邦孝法學院法學教授高樹超（Henry Gao）則表示，新規可能使被視為構成國家安全風險的人，在未被告知決定的情況下遭限制出境。高樹超並提醒：「趁你還能離開時就離開」。

運動 CEO 辭職 中國大陸

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