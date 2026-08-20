大陸人形機器人 今年市場規模估達710億元

研究機構TrendForce（集邦諮詢）的機器人產業研究預計，今年中國大陸人形機器人市場規模將達150億元人民幣（約新台幣710億元），隨着量產規模擴大、應用場景增加，明年市場規模至少可維持60%以上的增長。

據香港經濟日報20日引述TrendForce指出，中國人形機器人部署進入汽車、3C、航空、物流及能源等多元場域，19日在北京舉辦的2026世界機器人大會首次規劃「採購日」，集中進行採購洽談與產業鏈對接，反映產業發展重心已從技術展示延伸至實際需求。

觀察近期中國主要人形機器人業者發展，大陸獨角獸智元機器人（AgiBot）至今年6月止，累計1.5萬部機器人量產下線，並持續推進至3C製造場景；優必選的機器人產品已導入空中巴士等客戶，其U1預訂量至6月底逾1.3萬部；銀河通用則與電池大廠寧德時代合作，並取得逾2億元具身智慧設備採購案。

TrendForce表示，儘管人形機器人部署場域逐漸多元，但仍處於正式採購、預訂、意向及場景合作等不同導入階段，距離大規模、標準化的重複採購仍有差距。對企業而言，真正需要驗證的是完成空巴首次導入後，客戶是否願再次採購，以及硬體與維護成本、實際工作效率能否為帶來合理的投資回報。

展望未來，國聯民生證券研報表示，人形機器人產業正進入「規模製造提速、場景持續拓展、具身智慧升級」三重驅動階段。近期板塊大幅回調釋出前期估值壓力，但產業端商業化推進、資本加碼與產品迭代仍在加速。

國研新經濟研究院創始院長朱克力對大陸官媒《證券日報》表示，未來，人形機器人比拚的不再只是產能，而是硬體性能、具身智慧演算法、場景商業化的綜合實力。他指，一方面，人形機器人市場將會出現明顯分化，具備核心零件自研能力、能夠打通真實應用場景的企業會持續擴大優勢；另一方面，產業重心會從追求「造得出」轉向追求「用得好」，工業、商業服務場景試點會持續擴容。