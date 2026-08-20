中國新能源汽車之父萬鋼談產業內捲：焦慮之外需要補課

前中國科技部長、有「中國新能源車之父」之稱的萬鋼近日受訪表示，車企「內捲」的背後是搶食市場的焦慮，認為在市場服務、用戶培育、細分市場這些基本功上，企業還需要補課。

中國科協名譽主席萬鋼20日接受新華社專訪，談及有關中國新能源汽車產業所面臨的問題和未來發展方向。萬鋼擁有德國博士學位，曾在奧迪（Audi）汽車工作10餘年，2001年返國後致力於推動中國新能源產業發展。

他說，中國汽車產銷量從2021年的2600萬輛到2025年3400萬輛，短時間內規模迅速擴大，其中成長的主力是新能源汽車。面對這麼大一塊蛋糕，大家都想爭，「於是一擁而上，隨之而來的就是一種無名的焦慮」，燃油汽車不敢放鬆、新能源汽車不得不爭，「各自的焦慮演變為非理性競爭，在『新蛋糕』的爭搶中迷失了自我」。

但是他認為，「內捲」（過度而無效的競爭）說明中國的汽車產業缺了很多功課，尤其不足的是「後市場」的建設，就是車賣出後的市場服務、用戶培育、細分市場這些基本功，還需要「補課」。

因為「後市場服務就是前開發」，車企應在喜愛自身產品的客戶群中穩住基本盤，並不斷擴大這一類客源，他說如果能做到這一點，或許就可以在很大程度上避免內捲。

萬鋼說，純電動汽車是汽車業未來發展的長期方案。中國目前再生能源發電量占比達到38%，預計到2030年非化石能源發電量比重會超過50%，再生能源供電更加穩定。

至於燃油汽車的未來，他表示，插電、增程式汽車（EREV，即以電池驅動車輪，當電池電量不足時，車上的內燃機引擎才會啟動為電池充電，但不直接驅動車輪，猶如帶著燃油發電機的電動車）專用內燃機的熱效率這幾年明顯提高，在北方較寒冷地區新能源汽車推廣中發揮了很大作用。預計未來純電和插電式（含增程式）混合動力汽車的市場占比大致會在65%比35%，或70%比30%，兩者形成互補共存關係。

對於固態電池在汽車上的規模化量產，他指目前業內還比較謹慎，因為仍面臨工程科學上的一些難題，但估計固態電池到2030年左右進入規模產業化。

對於中國新能源汽車產業「出海」（到海外設廠），萬鋼建議：一是落地本地化生產基地，規避貿易壁壘；二是構建和完善售後服務體系，與大學合作專門培養海外研發、行銷、服務人才，塑造安全、環保、智慧的中國汽車品牌形象，「提升國際話語權」。

未來，他提到重點之一是發展氫能解決商用車碳排放問題，以及推動智慧聯網汽車。