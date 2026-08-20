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宇樹科技王興興：人形機器人效率仍不夠高 尚未大規模推廣

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
宇樹科技創辦人王興興表示，尚未大規模推廣真實場景工作的人形機器人，因其效率和泛用性能力還不夠高。圖／取自宇樹官網
宇樹科技創辦人王興興表示，尚未大規模推廣真實場景工作的人形機器人，因其效率和泛用性能力還不夠高。圖／取自宇樹官網

大陸具身機器人公司宇樹科技創辦人王興興．在「2026世界機器人大會」（WRC）上表示，尚未大規模推廣真實場景工作的人形機械人，因其效率和泛用性能力還不夠高。

據港媒信報20日報導，王興興指出，全世界具身智能的最大瓶頸是模型的輸入和輸出，跟真實世界有偏差。他解釋，現階段多數AI模型在固定場景經充足數據收集與項目訓練後，單任務成功率可近100%，但一換操作物件、微變環境，成功率就大幅跳水，這也是人形機械人遲遲未在家庭與工廠大規模推廣的主因。

他認為，快則2至3年，慢則5至10年，具身智能有望迎來實質突破，並希望幾年內把「能幹80%家務」的機械人送進普通家庭。他補充說，可能未來機械人發展比預估的還會更快一點，是一個全新的起點，全新的開始。

另據新浪科技，王興興還還提到，現在人形機器人當有一些新任務時要重新進行訓練，導致效率相對更低一點，「所以我們還是希望把技術做到更加泛化，能力更加精準，再在具體場景中進行大規模推進。」

人形機器人 機器人 規模

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