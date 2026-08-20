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為iPhone 18 Pro做準備 富士康給新員工4萬元獎金

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
蘋果9月將推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及蘋果首款摺疊螢幕旗艦iPhone，富士康工廠多部門正積極招募工人。 圖／取自魯中晨報
蘋果9月將推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及蘋果首款摺疊螢幕旗艦iPhone，富士康工廠多部門正積極招募工人。 圖／取自魯中晨報

蘋果正在為9月的秋季發表會做準備，屆時將推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及蘋果首款摺疊螢幕旗艦iPhone Fold。為跟上蘋果嚴苛的交貨時間表，代工巨頭富士康正在多個部門積極招募工人，並向新入職員工提供8,800元人民幣（約新台幣41,650元）的短期簽約獎金

據魯中晨報，每年新品發布前的產能爬坡已成行業慣例，今年儘管面臨內存供應緊張的局勢，市場需求預計仍將大幅攀升。據報導，富士康此次招募力度不小。除了8,800元獎金，越早到崗上班的員工，還能獲得額外的獎金獎勵。

這種階梯式獎勵機制，反映出富士康對產能爬坡時間節點的迫切要求，即蘋果的新品發布節奏高度固定，代工廠必須在發布會前後迅速拉滿產能，以應對首發階段的集中需求。越早入職，意味著越能趕上前期產線磨合和產量爬坡的關鍵窗口，這對保障首批交付節奏至關重要。

另據封面新聞，近日富士康開啟緊急擴招，新進員工可獲得8,800元獎金，提前到崗另享500元額外獎勵，加大人力儲備，全力備戰9月蘋果新機發表會的生產需求。

富士康 iPhone 獎金

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