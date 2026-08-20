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大陸更改台灣進口共聚聚甲醛反傾銷稅率 台灣寶理稅率為3.8%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸商務部公布，台灣寶理塑膠股份有限公司適用的反傾銷稅稅率為3.8%，圖為台灣寶理塑膠共聚聚甲醛產品。圖／取自百度百家號
大陸商務部公布，台灣寶理塑膠股份有限公司適用的反傾銷稅稅率為3.8%，圖為台灣寶理塑膠共聚聚甲醛產品。圖／取自百度百家號

大陸商務部20日上午發布2026年第36號公告，對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛反傾銷措施相關企業稅率繼承的決定。台灣寶理塑膠股份有限公司適用的反傾銷稅稅率為3.8%。

據大陸官媒旗下公眾號「日月潭天」，2026年4月1日和4月22日，大陸商務部收到日本株式會社大賽璐和台灣大賽璐工程塑膠股份有限公司提交的申請。上述公司請求分別繼承寶理塑膠株式會社和台灣寶理塑膠股份有限公司，在對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛反傾銷措施中適用的反傾銷稅稅率和其他權利義務。

大陸商務部已調查，並作出繼承稅率的決定。2025年5月18日，商務部發布2025年第25號公告，決定對原產於美國、歐盟、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛徵收反傾銷稅，實施期限為5年。其中，寶理塑膠株式會社適用的反傾銷稅稅率為35.5%，台灣寶理塑膠股份有限公司適用的反傾銷稅稅率為3.8%。

2026年4月1日，株式會社大賽璐向商務部提交申請，表示寶理塑膠株式會社已將包含共聚聚甲醛在內的工程塑膠業務透過吸收分立的方式整體轉入母公司株式會社大賽璐。株式會社大賽璐請求繼承寶理塑膠株式會社在對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛反傾銷措施中的權利義務。

2026年5月20日，株式會社大賽璐依照商務部要求，提交了補充文件。

2026年4月22日，台灣大賽璐工程塑膠股份有限公司向大陸商務部提交申請，表示母公司寶理塑膠株式會社在吸收分立後，更名為大賽璐工程塑膠投資株式會社，為配合母公司名稱變更，台灣寶理塑膠股份有限公司已更名為台灣大賽璐工程塑膠股份有限公司。配合母公司名稱變更，台灣寶理塑膠股份有限公司已更名為台灣大賽璐工程膠股份有限公司。台灣大賽璐工程塑膠股份有限公司請求繼承台灣寶理塑膠股份有限公司在對原產於美國、歐盟、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛反傾銷措施中的權利義務。

2026年4月23日，台灣大賽璐工程塑膠股份有限公司根據商務部要求，提交補充文件。

大陸商務部就上述申請事宜通知了中國大陸共聚聚甲醛產業。中國大陸共聚聚甲醛產業對此不持異議。

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