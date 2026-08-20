上海推進6G商用 將建立國際數據加工樞紐

大陸「十五五」時期，上海將推進第六代移動通信技術（6G）試驗網實現智慧協同並部署商用。

據中新社，上海市人民政府辦公廳19日發布《上海市「數字上海」建設「十五五」規劃》。其中提出，推動海域網路實現近海30公里第五代行動通訊技術（5G）覆蓋，探索「基地台上船」、「船間中繼」模式。推進衛星互聯網實現「千帆星座」規模組網並部署商用。推進第六代行動通訊技術（6G）試驗網路實現智慧協同並部署商用。

該規劃提出，未來五年，上海將加快推動「雙萬兆城市」建設，推動50吉比特（GB）無源光纖網路在重點場景規模部署，增強型第五代移動通信技術（5G-A）實現中心城區及郊區重點區域覆蓋，300米以下低空公共航路實現移動通信網路全線覆蓋，率先規模部署通感一體基站。推動海域網絡實現近海30公里第五代移動通信技術（5G）覆蓋。推進衛星互聯網實現「千帆星座」規模組網並部署商用。

規模部署低空智聯網、城市物聯網。加快量子通訊技術研發和設施布局。深化網際網路第六版協定技術（IPv6）創新與融合應用。

在持續推進算力融合協同發展方面，上海將構建「通用+智慧+超算」三位一體的算力服務體系，打造集成公共服務、資源調度、能耗監測等功能的一體化算力服務樞紐平臺。

規劃提出，上海將建強國際數據服務設施。提升國際網絡設施服務能級，推進網路國際出口帶寬擴容，完善國際專線、跨境組網和網路加速等服務體系。深化跨境存算設施部署，在臨港、虹橋、東方樞紐等地加快建設國際數據中心，支持境外數據中心和雲服務節點在上海布局。

上海將打造數據便利跨境通道。優化數據跨境流動機制，推動數據出境「負面清單+操作指引」模式覆蓋更多行業。構建基於規則互認的「總對總」數據跨境流動服務設施，促進標準化數據跨境合規服務供給。

上海將建設數據合作多元載體。加快臨港國際數據經濟產業園建設，構建國際數據加工樞紐。依託東方樞紐國際商務合作區，暢通多領域科學數據共享、國際合作數據創新實驗等便捷通道。提升虹橋國際中央商務區國際合作能級，打造國際數據合作交流樞紐。爭取數據領域重要國際機構在滬設立實體分支機構，推動現有國際駐滬機構提升數字服務能級。

此外，上海將優化數位出海服務體系。拓展數位領域雙邊合作機制，依託上海市—新加坡全面合作理事會機制，開展數位身份互認、跨境信貸、跨境保險理賠等企業服務重點領域合作。加強與金磚國家、亞太經合組織、上合組織及共建「一帶一路」國家合作，探索建立互認與互操作機制。