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世界機器人大會「最美機器人」穿中式旗袍 臉部皮膚7年不變質

香港01／ 撰文：吳真銘
2026世界機器人大會現場，精靈·璇身穿旗袍，搭配中式髮飾，精緻的面容加上精靈耳設計，別緻吸睛。圖／極目新聞
2026世界機器人大會現場，精靈·璇身穿旗袍，搭配中式髮飾，精緻的面容加上精靈耳設計，別緻吸睛。圖／極目新聞

8月19日，2026世界機器人大會在中國大陸北京亦莊北人亦創國際會展中心舉行。本屆大會以「人機共生，產需共融」為主題，參展企業逾300家，展品超3000件。在亦創國際會展中心會客廳具身花園入口處，一個國風造型的高顏值人形機器人吸引了不少觀眾停留打卡。

陸媒《極目新聞》報導，該款機器人是由首形科技研發的。現場，精靈·璇身穿中國風旗袍，搭配中式髮飾，精緻的面容加上精靈耳設計，別緻吸睛。不少觀眾路過時都感慨「這個俊。」

據工作人員介紹，精靈·璇具備智能交互能力。通過麥克風指令，可與觀眾實時互動聊天，還能演唱歌曲，完成各類可愛的表情。工作人員稱，其臉部皮膚能達到7年不變質，但手部關節還無法活動。

現場一名前來參觀的王先生仔細拍攝了這款機器人臉部、關節等細節。他表示，這是他見過的臉部最不違和的機器人，最吸引他的就是這款機器人的顏值。「臉很好看，很擬人且不嚇人。像coser一樣，站在這裡看起來並不違和。」

另據《四川新聞》此前報導，去年12月，首形科技完成新一輪融資，中國互聯網投資基金與螞蟻集團聯合領投，其他投資人包括上海未來產業基金、東方富海、招商局創投等。在過去一年多時間，首形科技共計獲得五輪融資，投資人包括雷軍、五源資本、智元機器人等。

在首形科技實驗室裡，已經有多款人臉機器人模型，這些機器人皮膚紋理和真人差異較小，還可以實現眨眼、挑眉等微表情。首形科技創始人胡宇航介紹，「我們的人臉機器人可以『自主完成動作』，這些表情是更仿生、更自然、更友好的，用手觸摸『人臉』還有溫度，這就決定了我們和別人的差異。」

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文章授權轉載自《香港01》

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