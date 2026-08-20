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聚集600科企 上海證交所科創板市值逾18兆人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

宇樹科技股份有限公司十九日登陸上海證券交易所科創板。本次ＩＰＯ（首次公開募股）從三月二十日獲受理到七月二日註冊生效僅用時一○四天，也創下科創板預先審閱機制落地以來的最快審核紀錄。 　　

從大陸國產存儲晶片龍頭長鑫科技到人形機器人第一股宇樹科技，近期硬科技企業密集登陸科創板，大陸資本市場硬核底色持續躍升。截至十八日，科創板共有六一四家上市公司，總市值逾十八兆元人民幣。從設立之初承載註冊制改革使命，到如今集聚超六百家硬科技企業，科創板已成為大陸資本市場助力高水平科技自立的核心陣地。

華鑫證券研究發展部副總經理兼宏觀策略研究員傅子恒指出，大陸科技在追趕世界先進過程中的持續突破，始終是推動Ａ股市場縱深演進的長期利好變量。隨著越來越多硬核科技企業登陸科創板，這些公司的內生成長與市場形成良性互動，科創板不僅成為科技企業融資的主陣地，更日益成為投資者發掘機會、分享大陸科技成長紅利的主戰場。在他看來，科創板已成為大陸多層次資本市場體系的重要一極，未來將吸引更多明星企業在此匯聚。

他表示，對科創型公司來說，科創板獨立的規則與制度安排體現出針對科創公司不同於傳統行業發展規律的包容，形成了對科技創新的強大支持。

數據也印證了這一判斷。截至六月底，科創板已支持六十二家未盈利企業、十家特殊股權架構企業、八家紅籌企業上市，其中包括二十三家採用第五套上市標準的企業。已有二十八家未盈利企業上市後實現盈利。

隨著硬科技企業密集登陸，Ａ股的定價坐標也在發生變化。領中資本管理合夥人黃岩認為，Ａ股的定價坐標正從以營收和利潤為錨的傳統框架，轉向以技術縱深、產業鏈卡位和全球替代潛力為核心的新評估模式。資本市場的功能定位也由偏融資端向投資端與融資端均衡演進，與硬科技長周期屬性更適配的資金結構正在成型。

這一估值邏輯的切換，在人形機器人產業體現尤為鮮明。前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，人形機器人第一股登陸科創板，將成為帶動該板塊掀起新一波行情的重要催化劑。機器人屬於長坡厚雪的產業，有望成為繼家電、手機、新能源汽車之後的第四大產業板塊。

市值 上海 資本市場

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