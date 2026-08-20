長江存儲最快下季上市 積極擴產搶市

大陸證監會網站公告顯示，大陸NAND快閃記憶體（NAND Flash）龍頭長江存儲上市輔導狀態已變更為「輔導驗收」，顯示長江存儲IPO進程再向前一步，推估最快今年第4季上市。

外媒報導，長江存儲內部推動IPO估值目標達人民幣1兆元，較長鑫科技IPO前約人民幣5,792億元估值更高。

長鑫科技以DRAM為主，通常被用作主記憶體，用於儲存運行中的程式和數據；長江存儲所生產的NAND則是用於固態硬碟、USB隨身碟和記憶卡等，具高容量和斷電不流失資料等特性。

據市場調研機構Counterpoint Research報告顯示，受惠於內需及海外出貨同步增加，2026年第2季全球NAND市場出貨量市占中，長江存儲占比14%，與鎧俠並列第三，僅在三星與SK海力士之後。

不過，若以營收計算，長江存儲仍落後鎧俠和美光，因為產品仍集中於消費性應用，資料中心用企業級固態硬碟（SSD）占比相對較低。

長江存儲市占攀升，與製程技術及產能擴張有關，其核心技術Xtacking晶棧架構持續迭代，目前已實現267層3D NAND穩定量產，並正在推進300層以上的下一代產品研發。隨著先進產品投產及出貨規模擴大，在消費性儲存市場競爭力持續提升。

分析指出，因南韓記憶體晶片廠商專利布局相對落後，面臨訴訟風險，相對地，大陸相關專利快速成長，三星已跟長江存儲簽署專利授權協議，凸顯長江存儲在混合鍵合領域累積的技術籌碼。

同時，長江存儲位於武漢的第三座晶圓廠，已達到大陸官方要求的50%國產設備門檻，預計今年底開始生產，後續另規劃興建兩座晶圓廠。

Counterpoint表示，長江存儲計畫在今年下半年將產品組合進一步轉向企業級SSD，然而，這項轉型取決於長江存儲能否爭取中國大陸以外的伺服器客戶，因長江存儲同樣是被列入美國的「實體清單」。另有分析認為，如果無法做到，長江存儲要守住全球第三位置，難度將愈來愈高。