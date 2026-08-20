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宇樹創辦人王興興「90後新首富」 持股市值衝破人民幣千億元

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

宇樹科技昨（19）日登陸上交所科創板，成為A股「人形機器人第一股」。上市首日開盤報每股人民幣1,100元，較發行價大漲629.44％，總市值一度飆升至人民幣4,449億元，創辦人王興興持股市值也突破人民幣千億元，成為大陸「90後」（1990年後出生者）新首富

宇樹發行價每股人民幣150.8元，上市首日收漲460％，最終以每股人民幣845元作收，總市值人民幣3,417億元，遠超市場原先預估值。

第一財經提到，王興興直接持有8,671.5萬股，占公司總股本21.44％，他還透過股權激勵平台上海宇翼間接持有股份9.5367％。經估算，王興興直接及間接持股比率約三成上下，其身家一度超過人民幣1,300億元。

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