宇樹創辦人王興興「90後新首富」 持股市值衝破人民幣千億元

摩根士丹利（大摩）中國首席經濟學家邢自強近日表示，全球人工智慧（ＡＩ）基礎設施及能源轉型投資持續，帶動大陸半導體、印刷電路板（ＰＣＢ）、光模組等相關產業出口成為上半年經濟亮點。他並指，ＡＩ投資雖已進入下半場，但全球企業投資ＡＩ的決心尚未因貨幣政策或地緣政治變化而逆轉，未來十二個月，ＡＩ基礎設施建設及能源轉型投資仍可望為大陸相關產業提供外需支撐。

2026-08-20 01:15