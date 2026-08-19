京東發布機器人戰略 2028年將投入百億賦能百家品牌

京東集團在2026世界機器人大會發布機器人戰略，到2028年，京東將在機器人領域投入人民幣百億級資源，助力100個機器人品牌實現獨立銷售額突破人民幣10億元，推動機器人產業走進百萬個終端場景，讓消費級機器人走進海內外千萬家庭。

京東已透過自營形式合作200多家機器人品牌及大量核心零部件企業，服務覆蓋零售、健康、工業、物流等多個行業領域；京東歐洲Joybuy平台已與50多家中國機器人品牌建立深度合作，為大陸國產機器人出海搭建了穩定的海外銷售與服務通道。

在服務體系建設層面，京東提出未來五年將建立覆蓋全球超100個國家的售後服務能力，創造超過10萬名機器人售後服務工程師新就業崗位，同時在全國布局80個RoboBase機器人基地，該基地將打造覆蓋展示交付、維修保養、研發設計、中試組裝、資料獲取、生產製造、迭代升級的全生命週期服務平台。

技術端方面，京東附身智慧JoyInside正在加速打造「AI Home」智慧生態，預計2026年內實現包含機器人產品在內的超千萬終端設備接入。京東雲計畫兩年內累計採集超過1,000萬小時真實場景資料，建構自主可控的AI基礎模型矩陣，補齊行業高品質訓練資料稀缺的短板。

針對行業長期存在的電池標準不統一問題，京東還推出標準化機器人電池產品，統一各領域電池尺寸介面、通訊協定及安全標準，目前已與20多家機器人品牌達成合作。

京東在機器人大會現場打造600平方米沉浸式特色展區，設置賽博訓練營、實景產業園及未來生活家等三大板塊及專屬新品發表舞台，讓觀展觀眾近距離體驗機器人在零售、物流、民生服務等場景的真實應用。

業內人士表示，京東本次發表的全產業鏈機器人戰略，將為大陸機器人產業打通從技術研發到市場落地的完整通路，推動行業整體降本增效，助力大陸機器人產業快速發展。