大陸認定歐盟調查京東屬不當域外管轄 批嚴重破壞國際法治

大陸司法部今（19）日公告，認定歐盟利用《外國補貼條例》對大陸電商巨頭京東進行調查時，對中國實體採取的相關跨境調查做法構成「不當域外管轄措施」，並要求任何組織、個人不得執行或者協助執行該措施。司法部並警告，「如歐方一意孤行，中方將堅決依法反制」。

央視報導，大陸司法部19日發布關於歐盟外國補貼調查相關做法構成不當域外管轄的公告。公告指出，根據《中華人民共和國反外國不當域外管轄條例》第3條、第6條等規定，司法部會同商務部等有關部門調查認定，歐盟利用其《外國補貼條例》在對京東調查中對中國實體採取的相關跨境調查做法，「構成不當域外管轄措施」。

公告表示，「任何組織、個人不得執行或者協助執行該不當域外管轄措施」，並自公布之日起實施。

據大陸司法部微信公眾號消息，司法部新聞發言人表示，歐盟近期利用其《外國補貼條例》對京東進行調查，肆意向中國實體跨境索取廣泛的、非必要的中國境內信息，是對相關實體施加的不當要求，是對國際法治的嚴重破壞。

發言人稱，為維護國家主權、安全和發展利益，保護中國公民、法人或其他組織的合法權益，司法部根據《中華人民共和國反外國不當域外管轄條例》，會同商務部等有關部門依法識別，認定歐盟上述做法構成不當域外管轄措施，要求任何組織、個人不得執行或者協助執行該措施。

發言人指，希望歐方立即糾正錯誤做法，停止濫用「外國補貼」調查工具，為在歐投資經營企業營造公平、公正、可預期的市場環境。如歐方一意孤行，中方將堅決依法反制。

此前，歐盟執委會5月宣布，依據《外國補貼條例》對京東擬收購德國電子零售集團Ceconomy的交易展開深入調查，認為京東可能獲得優惠融資、稅收優惠及補助等外國補貼，進而扭曲歐盟內部市場競爭。京東則表示，這項收購不會透過中國提供的外國補貼資金進行融資。