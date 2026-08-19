機器人上市熱…阿里投資機器人獨角獸 逐際動力傳秘密申請在港IPO

彭博引述消息人士報導，大陸人形機械人生產商逐際動力已經以保密形式提交香港首次公開發行（IPO）申請，擬集資數億美元。投資者包括阿里巴巴、京東等科技公司，以及IDG資本。其7月完成近2億美元Pre-IPO輪融資，投後估值達到人民幣150億元，正式躋身百億獨角獸陣營。

逐際動力於2022年成立，總部設在深圳，由美國普渡大學電氣與計算機工程系博士、南方科技大學教授張巍創立。公司圍繞機器人本體、AI基礎設施及具身智慧體作業系統（OS）投入研發，構建覆蓋運動生成、模型訓練、認知決策到真實世界部署的完整技術體系。生產面向家庭、製造業、科研及商場等商業場所的人形機械人，產品涵蓋全自主人形機器人Oli、Luna和模組化機器人TRON系列。

報導指，逐際動力正與中信證券合作推進上市事宜，發行規模及時間的相關討論仍在進行中。逐際動力及中信證券均不予置評。逐際動力首席財務官劉博文17日接受彭博電視訪問時表示，公司正在為IPO做準備，但拒絕透露詳情。

今年7月完成的Pre-IPO融資由多家內外機構投資人參與，包括IDG 資本、藍思科技、GGG Group 與 Redstone VC、華山資本、合肥濱湖產發集團等戰略投資。磊石資本（Stone Venture）連續多輪追投；綠洲資本、基石資本、南山戰新投、尚頎資本、蔚來資本等多家老股東超額加註。對於該輪融資，逐際動力創始人張巍受訪表示，此輪融資中產業資本的心態各異，「有希望弄懂Know-How的，也有資本希望藉投資參與機器人產業」。他認為，目前不能用線性推演預測機器人行業的發展，在人形機器人領域，「很多人覺得還早，我覺得已經就到前夜了」。

逐際動力今年5月發布的全尺寸互動人形機器人LimX Luna引人關注。該機器人擁有160公分機身與27個自由度，集高動態運控與多模態互動於一體，定位商業演藝場景。張巍透露該產品不到一個月已正式向中國國內及海外市場客戶交付；新一代多形態具身機器人TRON 2自發布起已獲海內外訂單。公司表示，各款機器人產品上線以來共計獲得數千台訂單，其中過半來自海外市場。