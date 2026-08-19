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漲價潮來襲？功率半導體量價齊升 陸廠稱視狀況調價

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
在台廠功率半導體漲價潮下，大陸功率半導體廠態度彈性，表示隨行就市。圖為半導體示意圖。路透
在台廠功率半導體漲價潮下，大陸功率半導體廠態度彈性，表示隨行就市。圖為半導體示意圖。路透

在台廠功率半導體漲價潮下，大陸功率半導體廠態度彈性，民德電子表示主要隨行就市，目前已有上游矽片廠商表達第4季再次漲價意願，廣芯微電子將視上游情況和產品結構優化決定是否跟進；華潤微今年已發布兩輪漲價函，若產能持續緊張、成本壓力未緩解，對下一輪調價保留彈性空間。

AI算力爆發式增長正在成為功率半導體增長的核心驅動力，本輪功率半導體漲價的本質，正演變為AI數據中心需求下的結構性漲價。大陸多家功率半導體廠近日接受機構調研紛紛表達對後市與未來漲價看法。

證券時報報導，廣芯微電子預計未來3年功率半導體將處於景氣周期，價格仍有較大上行空間，且當前價格相比2023年初仍處低位；IDM（垂直整合製造）龍頭華潤微公司稱，產能整體保持飽滿，訂單能見度最高達9個月，待交訂單規模攀升並創新高；其2月、7月已發佈兩輪漲價函，對下一輪漲價保留彈性空間。

此外，大陸多家功率半導體陸續發佈半年報，從已披露的半年度業績看，功率半導體行業整體量價齊升，但不同環節表現差異顯著。民德電子2026年半年報顯示，上半年實現營收人民幣1.51億元、年增15.93%，淨利潤虧損人民幣5,242萬元。值得注意的是，該公司功率半導體業務收入達人民幣5,369萬元、年增310.77%，佔整體收入比重從去年下半年的11.38%躍升至今年上半年的35.60%；控股子公司廣芯微電子上半年收入年增101.44%，滿產滿銷，並於6月開始上調代工價格。

揚杰科技業績預告顯示，預計上半年淨利潤7.22億元至8.42億元，年增20%至40%；其中汽車電子業務收入年增超100%，SiC業務收入年增近翻倍；士蘭微在業績預告中表示，預計上半年淨利潤約5.19億元，年增約96.05%，營收保持較快增長。

半導體 漲價

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