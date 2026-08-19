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福州新鮮淡菜首次銷台 陸媒：閩台漁業融合又一例證

聯合報／ 大陸中心／即時報導
福州鮮活貽貝首次直接銷往台灣，根據報導，今年來自台灣的貽貝訂單超過50萬公斤。圖／截自微博影片
福州鮮活貽貝首次直接銷往台灣，根據報導，今年來自台灣的貽貝訂單超過50萬公斤。圖／截自微博影片

據福州日報報導，8月18日上午，3,000公斤鮮活貽貝完成裝車封裝，從連江養殖基地整裝啟運發往台灣。報導稱，這是福州鮮活貽貝首次直接銷往台灣，成為閩台漁業深度融合的又一生動例證。

18日，連江縣定海村貽貝養殖戶在福州海關所屬榕城海關關員的監管下，乘船前往距岸邊約5公里的四姆嶼島近海海域，將一串串吊養生長的貽貝採收、打撈上岸。

福州日報指出，貽貝俗稱「淡菜」。本次採收的貽貝，貝苗依附苗繩自然生長，依託連江優質海洋生態資源，長成肉質飽滿、天然綠色的優質海產。

採收後的貽貝第一時間被送至碼頭，經分揀、清洗、過秤、裝筐等一系列流程，由專用叉車轉運至冷鏈運輸車，準備轉運至馬尾裝船，隨後將經海運銷往台灣市場。

「目前我們已接到來自台灣的貽貝訂單超過50萬公斤，接下來將陸續發貨。」連江縣定海村榮騰水產養殖合作社負責人孫仁雄表示，目前正值連江貽貝採收旺季，基地日均貽貝採收量可達1.5萬公斤，預計這筆訂單將在今年「十一」前全部交付。

福建日報表示，長期以來，由於福州本地水產養殖戶、合作社不熟悉兩岸通關規則及水生動物檢驗檢疫標準等，優質的連江貽貝一直未能進入台灣市場。此次能成功外銷台灣，有賴於地方政府與海關部門的協助。

榕城海關聯合連江縣指導養殖場優化養殖流程、完善全鏈條管控體系，全面提升養殖規範化水準，協助相關養殖場成功取得出境水生動物養殖場註冊登記資質，並做好疫病監測和有毒有害物質安全風險監控，確保產品質量符合要求。

福建《東南網》指出，此次連江鮮活貽貝順利實現首次對台灣直接出口，不僅幫助水產企業拓寬了銷售渠道、提升經營效益，更帶動周邊廣大養殖散戶穩定增收，為連江特色鮮活水產品深耕兩岸市場搭建了重要橋梁，也為縣域海洋漁業高質量發展、深化閩台漁業經貿合作注入了全新活力。

海關 福建 兩岸

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