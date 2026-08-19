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求職壓力大…陸7月青年失業率升至17.9% 創11個月新高

中央社／ 台北19日電
中國7月城鎮青年失業率上升至17.9%，為去年9月以來的最高。路透
中國7月城鎮青年失業率上升至17.9%，為去年9月以來的最高。路透

中國7月城鎮青年失業率上升至17.9%，為去年9月以來的最高。7月正值大學畢業生進入職場時期，今年中國畢業生規模預計達1270萬人，加上往屆未就業群體，夏季中國青年求職壓力大。

據香港經濟日報報導，中國國家統計局今日發布7月分年齡組失業率數據，全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為17.9%，較6月份的14.9%上升3個百分點，也是該組別失業率連跌3個月後再次回升。

7月不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為7.2%，較6月上升0.1個百分點；不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為3.9%，較6月下降0.1個百分點。

報導指，7月正值大學畢業生集中進入勞動市場的時期。去年7月，中國青年失業率為17.8%，8月進一步升至18.9%，達到過去一年的高點，隨後逐步下降。

2026年中國全國普通大學畢業生規模預計達1270萬人，比2025年增加48萬人，再加上往屆未就業、留學歸國及考研考公失利群體，夏季求職期壓力顯著。

失業率 青年 勞動力

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