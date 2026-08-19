TrendForce：2026中國大陸人形機器人市場規模達150億元人民幣

根據TrendForce最新機器人產業研究，中國大陸人形機器人部署開始進入汽車、3C、航空、物流及能源等多元場域，產品商業化的考驗隨之展開。8月19日登場的2026世界機器人大會(WRC)，首次規劃「採購日」，集中進行採購洽談與產業鏈對接，反映產業發展重心已從技術展示延伸至實際需求。TrendForce預估，2026年中國大陸人形機器人市場規模將達150億元人民幣，且隨量產規模擴大、應用場景增加，2027年市場規模至少可維持60%以上的成長。

TrendForce表示，人形機器人同樣是今年WRC的重點，各大廠推陳出新，如宇樹於展前公布新機「超人」的影片，強調可原地跳高2公尺，衝刺速度最快達每秒12.66公尺，顯示業者仍在快速推進本體性能。不過，市場更在意的是產品能否從展場走進商業場域，因此，在高難度動作、AI能力展示之外，與會廠商也積極呈現機器人的搬運、品質檢測、物流等工作能力。

觀察近期中國大陸主要人形機器人業者發展，智元至2026年六月為止，累計15,000台機器人量產下線，並持續推進至3C製造場景。優必選的產品已導入空中巴士等客戶，其U1預訂量至六月底達13,361台。銀河通用則與寧德時代合作，並取得2.36億元人民幣具身智能設備採購案。

TrendForce指出，儘管人形機器人部署場域逐漸多元，但仍處於正式採購、預訂、意向及場景合作等不同導入階段，距離大規模、標準化的重複採購仍有差距。對企業而言，真正需要驗證的是完成機器人首次導入後，客戶是否願再次採購，以及硬體與維護成本、實際工作效率能否為公司帶來合理的投資報酬率。

指標廠商宇樹是觀察中國大陸人形機器人商業化的重要案例，該公司8月19日於上交所科創板上市，開盤後市值一度衝上4,449億元人民幣，顯示資本市場對人形機器人的成長潛力抱持高度期待。不過，細究宇樹近年財務表現，2025年營收達16.99億人民幣、年增逾三倍，即便2026上半年營收預估仍會成長36-45%，但經常性淨利潤預估年減6-22%，2026年第1季利潤也已年減52.55%。以上數據反映大廠營收成長但獲利承壓的現實，更凸顯人形機器人進入量產後，尚面臨如何透過出貨規模取得成本優勢、提升獲利的挑戰。

TrendForce認為，在WRC各項機器人展示之外，市場應觀察哪些產品已有明確客戶、開始批量交付，以及首批客戶能否轉化為重複訂單。對中國大陸人形機器人產業而言，下階段的發展重點除了技術競賽，更在於持續交付與獲利能力的驗證。