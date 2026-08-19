大摩：AI投資進入下半場 全球AI周期仍支撐大陸出口

摩根士丹利（大摩）中國首席經濟學家邢自強近日表示，全球人工智慧（AI）基礎設施及能源轉型投資持續，帶動大陸半導體、印刷電路板（PCB）、光模組等相關產業出口成為上半年經濟亮點。他指，AI投資雖已進入下半場，但全球企業投資AI的決心尚未因貨幣政策或地緣政治變化而逆轉，未來12個月AI基礎設施建設及能源轉型投資仍可望為大陸相關產業提供外需支撐。

澎湃新聞報導，邢自強受訪時表示，中國進入二季度後，部分經濟指標面臨挑戰，尤其是消費等反映內需狀況的指標，修復節奏相對偏緩。與此同時，全球AI基礎設施建設和能源轉型投資快速增長，為大陸製造業和相關產業鏈創造新的外部需求。

邢自強認為，上半年大陸經濟增長的重要貢獻之一，來自受益於全球AI和能源轉型投資周期的產業板塊。其中一類是新能源汽車、鋰電池和光伏產品等「新三樣」，另一類是與AI算力需求相關的「新新三樣」，包括集成電路（積體電路）、半導體設備、印刷電路板（PCB）和光模組等。

邢自強表示，「新三樣」和「新新三樣」加在一起，今年上半年出口接近7,000億美元，年增逾40%。不過，出口和新興產業的較快發展並不能完全掩蓋內需壓力。他將這一現象概括為經濟運行中的「K型分化」，即處在AI、能源轉型及相關出口產業鏈上的企業，能夠分享全球投資周期帶來的需求增長；與中國國內消費和傳統內需聯繫更緊密的行業，則仍面臨需求不足等挑戰。

針對7月全球AI板塊集體深度回調，邢自強直言，「本輪下跌是賽道牛市後半段技術性壓力測試，AI產業底層邏輯沒有改變，只是投資視角要拓寬，上半場行情已經告一段落。」他表示，這類調整並不必然意味著全球AI投資週期結束，資本市場也開始從追逐投資規模，轉向重新檢視AI商業模式和投資回報。

邢自強指出，「AI現在只是走到中場休息階段」。AI投資進入下半場，投資者會跳出單一算力賽道，重新定價完整AI生態，布局方向可能涵蓋互聯網與工業AI應用、能源轉型配套產業、AI戰略原材料、國產開源大模型等多領域。

展望下半年乃至明年上半年，邢自強判斷，不論是海外貨幣政策變化，或是地緣政治波動，目前都尚未從基本面逆轉全球企業投資AI的決心。未來12個月，AI基礎建設和能源轉型投資仍有望持續為中國相關產業提供外需支撐。

他稱，中國企業已廣泛參與全球AI基礎設施產業鏈，產品涉及積體電路、半導體設備、PCB、光模組、儲存及其他上下游環節。只要全球科技企業持續推動資料中心和算力基礎建設，中國相關企業就可能獲得持續的訂單和出口需求。