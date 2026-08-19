宇樹科技登陸科創板股價暴漲 美團、紅杉等投資人浮盈逾百億

大陸人形機器人企業宇樹科技19日正式登陸科創板，上市首日股價一度突破900元人民幣（單位下同），公司市值超3,500億元，早期投資機構及科技企業股東迎來大幅帳面收益。其中，美團持股市值約304億元、帳面浮盈約300億元，紅杉中國浮盈約223億元，經緯創投浮盈約170億元，祥峰投資關聯方持股市值也達約65億元；此外，梁文鋒旗下機構打新宇樹科技，帳面浮盈超過11億元。

綜合第一財經、大河財立方報導，作為「杭州六小龍」之一，宇樹科技上市前共有46名股東，從早期個人投資者到大型科技企業及創投機構均在股東名單之中。宇樹科技最初於2018年、2019年完成天使輪及Pre-A輪融資，當時估值仍在億元人民幣級別；2020年祥峰投資參與Pre-A+輪融資，此後公司融資速度逐步加快。

其中，美團旗下漢海信息、Galaxy Z及成都龍珠合計持有宇樹科技3,512.36萬股，發行後持股比率為8.69%。據招股書，美團方面自2024年1月起累計投入約4.20億元。第一財經據宇樹科技上市後市值計算，美團透過投資宇樹科技的帳面浮盈約300億元。雷軍創辦的順為資本關聯方Astrend IV持有宇樹科技1,610.6萬股，為公司第五大股東，帳面浮盈超過152億元。

紅杉中國則透過寧波紅杉、廈門雅恒合計持有宇樹科技2,589.95萬股，發行後持股比例為6.4%，相關持股市值超過224億元。IPO資料顯示，紅杉中國自2019年12月起累計投入約1.02億元，第一財經據此計算，其帳面浮盈約223億元。

經緯創投透過經緯壹號、經緯叁號合計持有宇樹科技1,984.92萬股，發行後持股比率約4.91%，相關持股市值約171.9億元。據IPO資料，經緯創投累計投入約1.29億元，帳面浮盈約170.6億元。

此外，祥峰投資關聯方Vertex、祥峰廈門分別持有宇樹科技658.32萬股及95.92萬股，發行後持股比率分別為1.63%及0.24%。以宇樹科技上市後市值計算，祥峰投資關聯方持股市值約65.45億元。

據悉，2025年宇樹科技股東名單中已出現騰訊、阿里巴巴、螞蟻等企業身影；公司2022年完成多輪股權融資時，經緯創投、深創投、順為資本等機構均曾參與。

另，梁文鋒旗下深度求索、幻方量化及九章資產透過戰略配售及網下打新，合計獲配宇樹科技約119.16萬股，帳面浮盈超過11億元。在此同時，宇樹科技與DeepSeek的合作也受到市場關注。宇樹科技董事長、總經理兼首席技術官王興興7日在網上路演活動中表示，根據雙方簽署的「戰略合作備忘錄」，宇樹科技與DeepSeek將在通用人工智慧、高性能通用機器人及AI大模型等三方面展開合作研發。