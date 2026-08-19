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智譜GLM-5.3 API正式上線 下周開源權重、定價同上一代

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸AI企業智譜19日宣布，旗下GLM-5.3 API正式開放調用，模型權重預計28日開源，定價則與上一代GLM-5.2相同。路透
大陸AI企業智譜19日宣布，旗下GLM-5.3 API正式開放調用，模型權重預計28日開源，定價則與上一代GLM-5.2相同。路透

大陸AI大模型企業智譜19日宣布，旗下GLM-5.3 API正式開放調用，模型權重則預計於下周五（28日）開源。智譜表示，GLM-5.3目前已接入ZCode等程式開發平台，並納入GLM Coding Plan，API定價維持與上一代GLM-5.2相同。

智譜19日於微信公眾號指出，GLM-5.3在全球權威的Artificial Analysis Intelligence Index（AA綜合智能指數）中取得60分，進入全球前沿模型能力區間，與Claude Fable 5、GPT-5.6 Sol等閉源旗艦模型處於同一水準，並與Kimi K3並列開源模型第一。據悉，AA指數涵蓋知識、推理、編碼、智能體等多項評測，衡量模型在真實複雜任務中的綜合能力。

在達到同檔智能水準的同時，GLM-5.3以更小的參數規模與更低的調用成本，顯著降低前沿模型能力的使用門檻。智譜稱，GLM-5.3追求的不只是智能上限，也致力於提升單位成本所能獲得的智能。隨着API正式開放，前沿智能將進入更多開發者、企業和知識工作者的真實工作場景。

智譜表示，GLM-5.3在前沿旗艦模型中具有較低的單任務成本，並將前沿模型「智能—成本」的帕累托前沿向前推進。GLM-5.3不僅追求模型智能上限，也希望提升單位成本所能取得的智能程度。

技術方面，IT之家指出，GLM-5.3與上一代GLM-5.2沿用相同基礎模型，性能提升主要來自後訓練。智譜並未公布GLM-5.3的具體參數規模，但強調新模型在智能水平及調用成本方面有所提升。隨著API正式開放，前沿智能將進入更多開發者、企業和知識工作者的真實工作場景。

目前，GLM-5.3已接入ZCode等程式開發平台，並納入GLM Coding Plan。據智譜介紹，GLM-5.3 API目前已開放調用，定價維持與GLM-5.2相同，模型權重則預計於下周五（28日）開源。

智譜指出，GLM-5.3與上一代GLM-5.2沿用同一基礎模型，性能提升主要來自後訓練。後訓練技術細節見GLM-5.3技術Blog。

模型 Kimi K3 平台

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