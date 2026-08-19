長江存儲IPO輔導狀態變更「輔導驗收」 上市進程再進一步

大陸記憶體製造商長江存儲IPO進程再向前一步。大陸證監會網站19日顯示，長江存儲控股股份有限公司首次公開發行股票上市輔導狀態已變更為「輔導驗收」，輔導券商為中信證券及中信建投。

芯智訊指出，經輔導，輔導機構認為，輔導對象具備成為上市公司應有的公司治理結構、會計基礎工作、內部控制制度，充分了解多層次資本市場各板塊的特點和屬性；輔導對象及其董事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東（或其法定代表人）已全面掌握發行上市、規範運作等方面的法律法規和規則、知悉訊息披露和履行承諾等方面和義務，樹立了進入證券市場的誠信意識、自律意識和法制意識。

IT之家提到，「輔導驗收」是A股IPO註冊制流程中上市輔導階段的收尾環節，企業完成上市輔導後，由券商向證監會派出機構申請輔導驗收，監管機構對輔導工作進行核查。報導稱，輔導驗收通過並不代表IPO已經過會或正式上市，後續仍須進入申報、審核、問詢等程序。

公開資料顯示，長江儲存於2016年在武漢成立，是目前大陸唯一專注3D NAND快閃記憶體的IDM（設計製造一體化）企業，產品涵蓋消費性電子、伺服器、資料中心等關鍵領域。

市場方面，2025年，長江存儲以人民幣1,600億元估值登上「胡潤全球獨角獸榜」，名列大陸十大獨角獸、全球第21位，是半導體產業估值最高的新晉獨角獸。

此外，研究機構Counterpoint Research近日發布最新的「2026年第二季記憶體與儲存市場追蹤報告」顯示，長江存儲在NAND市場的出貨量市占率達14%，首次躍居全球第三。

長江存儲此次IPO輔導工作始於今年5月。據大陸證監會網站顯示，長江存儲5月19日啟動上市輔導備案。據IPO上市輔導備案報告，長江存儲註冊資本額人民幣178.2億元。公司無控股股東，第一大股東湖北長晟發展股份有限公司直接持有26.54%股份。據天眼查資料，湖北長晟由湖北集成電路產業投資基金、武漢光谷金融控股集團及長江產業投資集團共同持股。