中國機器人龍頭宇樹科技掛牌上市 開盤暴漲6.3倍

宇樹科技公告，於19日在科創板上市，但真正的挑戰才剛開始：包括每季公布營收與淨利潤等數據，人形機器人的高毛利與四足機器人的穩定收入如何平衡？特斯拉等巨頭的虎視眈眈下，具身大模型的研發成敗將決定能否守住全球出貨量第一的王座。

2026-08-19 08:37