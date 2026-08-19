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中國機器人龍頭宇樹科技掛牌上市 開盤暴漲6.3倍

中央社／ 台北19日電

今天正式在科創板掛牌上市，開盤就攻上人民幣1100元（約新台幣5206元），與發行價150.8元相較暴漲629.44%，公司總市值因此飆升到4449億元。人形機器人目前是中國官方大力扶持的尖端產業之一。

綜合中國財經媒體報導，宇樹科技10日啟動首次公開發行（IPO）申購，反應熱烈，參與者多達978.46萬人。由於該公司限制每人最多認購6000股，並以500股為1籤（1個認購單位），因此中籤率僅約萬分之1.8，創中國股市新股申購中籤率新低。

報導提到，依宇樹科技發行價150.4元計算，參與認購者最少需投入7.54萬元。而以其今天開盤價1100元計算，抽中1籤的投資人，帳面上即可賺得47.46萬元。

宇樹科技2023年本業營收僅人民幣1.58億元，2024年增至3.88億元，2025年更暴增至16.76億元，今年上半年已有11.52億元。獲利方面，宇樹今年上半年獲利2.74億元，與2025年同期虧損3202萬元相較，是其首度轉虧為盈，原因是受惠於人形機器人應用需求快速成長。

但中國市場人士分析，由於中國科創板新股上市前5個交易日沒有漲跌幅限制，宇樹科技股價在初掛由上市投機性較強的交易性質下，股價可能出現大幅震盪。

機器人 科技 人形機器人

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