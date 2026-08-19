快訊

七夕不只是情人節！「3件大事撞一天」求桃花、拚考運、家有小孩都要看

屏東九鵬基地火箭試射墜落山區民眾驚慌 縣府地方要求中科院盡速調查

台股昨跌548點！ 阮慕驊揭「5點」真正警訊看櫃買：緊盯379支撐

聽新聞
0:00 / 0:00

每季公布財報、外部對手林立…宇樹登陸科創板 真正挑戰才開始

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
宇樹科技19日在科創板上市。圖／取自財新網
宇樹科技19日在科創板上市。圖／取自財新網

宇樹科技公告，於19日在科創板上市，但真正的挑戰才剛開始：包括每季公布營收與淨利潤等數據，人形機器人的高毛利與四足機器人的穩定收入如何平衡？特斯拉等巨頭的虎視眈眈下，具身大模型的研發成敗將決定能否守住全球出貨量第一的王座。

新浪財經報導，以後每個季度，宇樹都要交作業了。在一級市場（發行市場），投資人可以容忍一家公司用三五年去兌現一個未來的故事。只要技術足夠前沿、賽道夠寬廣，虧損甚至戰略調整都可以被理解。

不過二級市場（流通市場）則是另一套邏輯。每個季度，宇樹都要公布營收、利潤、毛利率。機構投資者、賣方分析師會拿著顯微鏡看每一個數字。任何一個指標不及預期，都有可能引發市值的波動。

實際上，這種壓力已經初見端倪。在最新公布的招股書中，宇樹預計2026年前6月營收人民幣10.5億元至11.2億元，年增35.6%至45.4%，而在2023年至2025年，公司營收複合增長率為226.7%。

同時，因研發投入等期間費用快速增加，扣非後淨利潤預計約為人民幣2.3億元至2.8億元，較上年同期下降約21.9%至6.4%

除了業績增速外，宇樹的收入結構，也極有可能成為市場所審視的重點內容。目前，宇樹的主要收入來源為四足機器人與人形機器人。2025年，這兩項業務合計為宇樹帶來了超過90%的收入。

宇樹之所以成為萬眾矚目的科技公司，離不開旗下人形機器人在春晚舞台上的表現。同時，人形機器人也有更廣闊的市場空間。

據宇樹招股書，2023年至2025年，公司人形機器人的毛利率分別為87.6%、69.2%和63.1%，是宇樹毛利率最高的產品。

當然，這不代表四足機器人不重要，畢竟該業務在去年為宇樹貢獻超四成的收入。但市場可能更傾向於將宇樹的該業務，拿來與友商對比。

能成為宇樹的對手，自然不是等閒之輩。雲深處是大陸除宇樹外，為數不多已實現盈利的機器人企業。據沙利文的數據，2025年，雲深處在四足機器人行業應用領域的收入排名全球第一。

宇樹也在自己的招股書中，給予雲深度肯定：「在大陸市場...宇樹科技和雲深處在商業化應用、規模化交付方面形成領先優勢；除兩家龍頭企業外，其他參與企業多為初創企業，產品多處於新品推廣、市場拓展階段。」

雲深處旗下有絕影X系列和絕影Lite系列兩款四足機器人，其中絕影Lite系列的銷售單價，與宇樹旗下四足機器人接近。

目前，雲深處也在衝刺科創板。待這兩家公司均上市後，市場不可避免會對比雙方四足機器人的單價、毛利率，以求能更精準地計算估值。

在招股書中，宇樹列出自己的競爭對手，包括雲深處、智元、優必選、波士頓動力和特斯拉等8家企業。

同時，宇樹還表示車企與消費電子企業，正積極進入人形機器人行業，這些企業在資源投入、供應鏈管理、製造業經驗等方面具備一定競爭優勢。

而在宇樹的許多對手中，最為特殊的是特斯拉。這家以新能源汽車起家的全球科技龍頭，不僅有過硬的製造能力，還有行業領先的模型能力、數據及算力。

當然，宇樹也有著自己的優勢。2025年度，公司人形機器人出貨量已超5500台，出貨量全球第一。規模效應的作用下，宇樹已經成功將旗下人形機器人的均價打到了人民幣16.6萬元，三年間降了人民幣40萬元。

能把機器人打到這個價格，是特斯拉CEO馬斯克的夢想。他的計畫是未來將人形機器人的價格降低到2.5萬美元，但考慮到特斯拉機器人業務坎坷的進度，此事可能遙遙無期。

接下來，宇樹的攻堅重點是具身大模型，這是人形機器人的「大腦」，決定了這款產品能否像智慧手機或汽車一樣走向千家萬戶。

宇樹是從2024年起，逐步開始加強對具身大模型的研發投入；到了2025年下半年，又發布自研通用WMA模型與VLA模型。

倘若宇樹能夠率先在此方面實現突破，則不僅能提升自身的產品競爭力，還將為自己贏得通用機器人產業驗證者的光環，享受資本市場的持久青睞。

財報 林立 特斯拉

延伸閱讀

影／宇樹科技19日科創板上市前 推新機器人「超人」

陸人形機器人第一股現身 宇樹發行價每股人民幣150.8元

精確攻機器人 營運爆發

百度第2季財報獲利大減68%，股價大跌10%

相關新聞

朱雀三號遙二發射成功 大陸民營火箭首度實現一子級陸地回收

大陸火箭回收技術再取得進展。民營商業航天企業藍箭航天，19日完成朱雀三號重複使用遙二運載火箭發射，火箭一子級按預定程序成功軟著陸於甘肅省民勤縣朱雀三號著陸場坪，成為大陸民營商業公司首次成功回收運載火箭一子級，也首度實現液氧甲烷火箭一子級陸地回收。

每季公布財報、外部對手林立…宇樹登陸科創板 真正挑戰才開始

宇樹科技公告，於19日在科創板上市，但真正的挑戰才剛開始：包括每季公布營收與淨利潤等數據，人形機器人的高毛利與四足機器人的穩定收入如何平衡？特斯拉等巨頭的虎視眈眈下，具身大模型的研發成敗將決定能否守住全球出貨量第一的王座。

陸人形機器人第一股現身 宇樹發行價每股人民幣150.8元

大陸A股「人形機器人第一股」來了，宇樹科技今（19）日在上交所科創板掛牌上市，IPO發行價格定在每股人民幣150.8元，其未上市股票已被瘋炒，外界預期上市後股價將像長鑫科技一樣出現大漲行情。

陸活絡縣域消費五路出擊 預計撬動兆元級商機

在官方發布7月經濟數據透露內需疲態後，大陸商務部等九部門昨（18）日就推出相關政策，力圖激發下沉市場（三線及以下城市、縣鎮與農村地區的消費市場）、活絡縣域消費。其中，包括支持傳統百貨、老舊購物中心等升級改造、盤活閒置資產等，預計將撬動人民幣兆元級內需增量空間。

陸持有美債 探近18年低點

美國財政部最新數據顯示，海外投資者6月減持美債721億美元，日本、中國大陸分別減持約264億及259億美元。

兩岸AI產業發展聯盟成軍

兩岸人工智慧產業發展聯盟近日在昆山成立，將兩岸互補優勢轉化為創新發展持久動能。此外，昆山還設立總規模人民幣30億元的兩岸人工智慧產業發展基金，重點投向AI伺服器、具身智能、智慧網聯汽車等領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。