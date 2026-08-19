每季公布財報、外部對手林立…宇樹登陸科創板 真正挑戰才開始

宇樹科技公告，於19日在科創板上市，但真正的挑戰才剛開始：包括每季公布營收與淨利潤等數據，人形機器人的高毛利與四足機器人的穩定收入如何平衡？特斯拉等巨頭的虎視眈眈下，具身大模型的研發成敗將決定能否守住全球出貨量第一的王座。

新浪財經報導，以後每個季度，宇樹都要交作業了。在一級市場（發行市場），投資人可以容忍一家公司用三五年去兌現一個未來的故事。只要技術足夠前沿、賽道夠寬廣，虧損甚至戰略調整都可以被理解。

不過二級市場（流通市場）則是另一套邏輯。每個季度，宇樹都要公布營收、利潤、毛利率。機構投資者、賣方分析師會拿著顯微鏡看每一個數字。任何一個指標不及預期，都有可能引發市值的波動。

實際上，這種壓力已經初見端倪。在最新公布的招股書中，宇樹預計2026年前6月營收人民幣10.5億元至11.2億元，年增35.6%至45.4%，而在2023年至2025年，公司營收複合增長率為226.7%。

同時，因研發投入等期間費用快速增加，扣非後淨利潤預計約為人民幣2.3億元至2.8億元，較上年同期下降約21.9%至6.4%

除了業績增速外，宇樹的收入結構，也極有可能成為市場所審視的重點內容。目前，宇樹的主要收入來源為四足機器人與人形機器人。2025年，這兩項業務合計為宇樹帶來了超過90%的收入。

宇樹之所以成為萬眾矚目的科技公司，離不開旗下人形機器人在春晚舞台上的表現。同時，人形機器人也有更廣闊的市場空間。

據宇樹招股書，2023年至2025年，公司人形機器人的毛利率分別為87.6%、69.2%和63.1%，是宇樹毛利率最高的產品。

當然，這不代表四足機器人不重要，畢竟該業務在去年為宇樹貢獻超四成的收入。但市場可能更傾向於將宇樹的該業務，拿來與友商對比。

能成為宇樹的對手，自然不是等閒之輩。雲深處是大陸除宇樹外，為數不多已實現盈利的機器人企業。據沙利文的數據，2025年，雲深處在四足機器人行業應用領域的收入排名全球第一。

宇樹也在自己的招股書中，給予雲深度肯定：「在大陸市場...宇樹科技和雲深處在商業化應用、規模化交付方面形成領先優勢；除兩家龍頭企業外，其他參與企業多為初創企業，產品多處於新品推廣、市場拓展階段。」

雲深處旗下有絕影X系列和絕影Lite系列兩款四足機器人，其中絕影Lite系列的銷售單價，與宇樹旗下四足機器人接近。

目前，雲深處也在衝刺科創板。待這兩家公司均上市後，市場不可避免會對比雙方四足機器人的單價、毛利率，以求能更精準地計算估值。

在招股書中，宇樹列出自己的競爭對手，包括雲深處、智元、優必選、波士頓動力和特斯拉等8家企業。

同時，宇樹還表示車企與消費電子企業，正積極進入人形機器人行業，這些企業在資源投入、供應鏈管理、製造業經驗等方面具備一定競爭優勢。

而在宇樹的許多對手中，最為特殊的是特斯拉。這家以新能源汽車起家的全球科技龍頭，不僅有過硬的製造能力，還有行業領先的模型能力、數據及算力。

當然，宇樹也有著自己的優勢。2025年度，公司人形機器人出貨量已超5500台，出貨量全球第一。規模效應的作用下，宇樹已經成功將旗下人形機器人的均價打到了人民幣16.6萬元，三年間降了人民幣40萬元。

能把機器人打到這個價格，是特斯拉CEO馬斯克的夢想。他的計畫是未來將人形機器人的價格降低到2.5萬美元，但考慮到特斯拉機器人業務坎坷的進度，此事可能遙遙無期。

接下來，宇樹的攻堅重點是具身大模型，這是人形機器人的「大腦」，決定了這款產品能否像智慧手機或汽車一樣走向千家萬戶。

宇樹是從2024年起，逐步開始加強對具身大模型的研發投入；到了2025年下半年，又發布自研通用WMA模型與VLA模型。

倘若宇樹能夠率先在此方面實現突破，則不僅能提升自身的產品競爭力，還將為自己贏得通用機器人產業驗證者的光環，享受資本市場的持久青睞。