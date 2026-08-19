兩岸AI產業發展聯盟成軍

大陸內蒙古烏蘭察布正從盛產馬鈴薯聞名的「薯都」，成為ＡＩ時代下的「Token之都」，包括華為、阿里、騰訊、百度等多家網路巨頭的共八十九座數據中心落戶於此，搖身變成大陸的ＡＩ算力沃土。不過，因為數據中心用電量大，散熱耗水驚人，也引發加劇當地乾旱和牧民用水緊張的擔憂。

2026-08-19 00:00