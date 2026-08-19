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兩岸AI產業發展聯盟成軍

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

兩岸人工智慧產業發展聯盟近日在昆山成立，將兩岸互補優勢轉化為創新發展持久動能。此外，昆山還設立總規模人民幣30億元的兩岸人工智慧產業發展基金，重點投向AI伺服器、具身智能、智慧網聯汽車等領域。

綜合中新社、央廣網報導，2026年兩岸（昆山）人工智能產業發展大會近日舉行，450多位兩岸企業家與會。包括兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、台灣方面理事長劉兆玄等出席相關活動。

據悉，兩岸人工智慧產業發展聯盟由立訊集團、滬光股份、滬士電子等龍頭企業及光合組織、兩岸人工智能產業發展基金聯合發起，首批成員60餘家，涵蓋AI伺服器、具身智能、消費終端、模型算法等領域企業，以及相關協會、高校和投資機構。

未來，聯盟將圍繞技術共研、資源共享、標準共建、市場共拓四大方向，推動兩岸AI合作從「供應鏈互補」邁向「創新鏈共生」。昆山也提供金融支持，報導指出，此前已創新推出Token貸、數據資產貸、算力險等特色金融產品。

數據顯示，台灣前百大製造業企業超70%在昆山落戶。去年起昆山積極布局智慧經濟，人工智慧核心產業規模已突破人民幣1,000億元。

兩岸 央廣 伺服器

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