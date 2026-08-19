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陸持有美債 探近18年低點

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

美國財政部最新數據顯示，海外投資者6月減持美債721億美元，日本、中國大陸分別減持約264億及259億美元。

其中，大陸美債持倉降至6,334億美元，為近18年新低。

與此同時，境外機構連續三個月增持中國大陸國債，反映在全球債市波動下，中國債券的相對穩定性吸引部分避險資金。

美國財政部公布2026年6月的國際資本流動報告（TIC）顯示，今年3月到6月，海外投資者美國國債持倉已有三個月份出現下滑，總持有量降至9.299兆美元。

日本作為持有最多美債的海外持有國，6月減持幅度最大，與前月相比減少約264億美元，降至1.1167兆美元。由於日圓持續承壓，日本政府曾出手干預匯市以支撐日圓。業內人士認為，日本當局可能在那次干預中拋售了美債。

美債持有第二多的海外持有國英國，從5月的9,486億美元減至9,399億美元，英國的資金流向常被視為對沖基金倉位的替代指標。

作為美國國債的第三大海外持有國，中國大陸6月持有的美國國債規模也較5月減少了259億美元至6,334億美元，創2008年9月的6,182億美元以來的最低水平。過去一年，中國大陸的美債持倉已年減逾13%。

彭博指出，在美債遭遇拋售之際，境外機構卻連續三個月淨增持中國國債，顯示相對穩定的中國債券殖利率和匯率提升了資產避險吸引力。

中國人民銀行（大陸央行）公布數據顯示，7月境外機構小幅增持中國國債約人民幣95億元，為連續第三個月增持。

美債 國債 債市

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