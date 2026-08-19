陸活絡縣域消費五路出擊 預計撬動兆元級商機

在官方發布7月經濟數據透露內需疲態後，大陸商務部等九部門昨（18）日就推出相關政策，力圖激發下沉市場（三線及以下城市、縣鎮與農村地區的消費市場）、活絡縣域消費。其中，包括支持傳統百貨、老舊購物中心等升級改造、盤活閒置資產等，預計將撬動人民幣兆元級內需增量空間。

這是繼縣域商業體系建設之後，政策層面對下沉市場的又一次加碼。諮詢公司麥肯錫預測，到2030年，大陸約66%的個人消費增量將來自三線及以下城市、縣鄉市場等下沉市場，縣域消費正在成長為拉動內需的重要引擎。

大陸商務部流通發展司司長李佳路表示，今年前七月，鄉村消費品零售額累計年增2.4%，高於城鎮1.3個百分點，已連續55個月高於城鎮或基本持平，縣鄉消費品零售額占社零總額比重已經達到39.1%，較去年同期提高0.3個百分點。「縣域消費已經成為消費增量的重要來源」

官方提出的意見提及，加快商業設施更新。支持傳統百貨、老舊購物中心等升級改造，推動品牌連鎖店、折扣零售店、生鮮電商門店等優化布局。支持鄉鎮商貿中心、集（農）貿市場、鄉鎮特色大集等建設升級，標準化、規範化建設改造新型便利店、村級寄遞物流綜合服務站。

同時，鼓勵企業積極引入優質商品進入縣域市場，在有條件的縣域同步上市新品，促進同品同款商品城鄉「同質同享」。大力支持新能源汽車、綠色智能產品、綠色建材等下鄉，擴大農村充電設施覆蓋範圍。

此外，對於利用存量房產或土地發展養老、托育等縣域民生類產業的，可享受在五年內不改變用地主體和規劃條件的過渡期支持政策。支持縣級政府利用騰退辦公樓等閒置國有資產改建為便民商業網點。