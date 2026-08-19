聽新聞
0:00 / 0:00

陸人形機器人第一股現身 宇樹發行價每股人民幣150.8元

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
宇樹科技19日在上交所科創板掛牌上市。圖／取自財新網
宇樹科技19日在上交所科創板掛牌上市。圖／取自財新網

大陸A股「人形機器人第一股」來了，宇樹科技今（19）日在上交所科創板掛牌上市，IPO發行價格定在每股人民幣150.8元，其未上市股票已被瘋炒，外界預期上市後股價將像長鑫科技一樣出現大漲行情。

以發行價推算，宇樹IPO市值約人民幣609億元，建銀國際給出人民幣1,090億元的二級市場估值，也有業內人士預估，宇樹科技上市後估值將達到人民幣2,000億元，意即預測股價有大漲兩倍以上空間。

宇樹科技在上市前夕公告今年上半年財報，累計營收人民幣11.5億元，年增48.5%；歸屬母公司淨利潤人民幣2.74億元，相較去年同期虧損人民幣3,202.4萬元，實現轉虧為盈。

據此前公告，宇樹科技的發行本益比為219.23倍。第一財經引述香頌資本執行董事沈萌認為，目前市場流動性充裕，具有特殊敘事意義的IPO稀缺，人形機器人同時屬於市場關注的政策熱點領域，這也會推高整個行業的估值預期，宇樹科技上市後或有可能衝刺人民幣1,000億估值。

作為A股「人形機器人第一股」，宇樹科技IPO對大陸機器人產業具有里程碑式的指標性意義，直接推動行業從技術驗證階段邁入產業化盈利的全新周期。

國新證券分析師指出，宇樹上市將從三個層面重塑行業格局：第一，確立估值錨，目前一些未上市具身智能公司估值已達人民幣200億至300億元，宇樹科技在二級市場的表現將成為這些公司後續融資、IPO定價的核心參考指標；第二，加速行業洗牌，企業需證明能賺錢，而非僅有技術，這將淘汰純概念型公司；第三，中長期來看，宇樹科技登陸A股有望牽引更多長期資金系統性配置人形機器人賽道。

在宇樹之後，大陸具身智能領域還有多家公司申報A股IPO。其中，港股上市的越疆同時擬在A股創業板上市，還有申報科創板IPO的雲深處科技公司、申報創業板IPO的樂聚智能公司正在排隊審核。

人形機器人 機器人 A股 IPO

延伸閱讀

中國人型機器人龍頭宇樹科技 8/19科創板上市

影／宇樹科技19日科創板上市前 推新機器人「超人」

A股年內最貴新股 頻準激光明登陸上交所科創板

A股今年最貴新股「頻準激光」上市 每股飆破6000元

相關新聞

搶搭AI浪潮！89家數據中心落戶內蒙 恐加劇當地乾旱缺水

大陸內蒙古烏蘭察布正從盛產馬鈴薯聞名的「薯都」，成為ＡＩ時代下的「Token之都」，包括華為、阿里、騰訊、百度等多家網路巨頭的共八十九座數據中心落戶於此，搖身變成大陸的ＡＩ算力沃土。不過，因為數據中心用電量大，散熱耗水驚人，也引發加劇當地乾旱和牧民用水緊張的擔憂。

陸人形機器人第一股現身 宇樹發行價每股人民幣150.8元

大陸A股「人形機器人第一股」來了，宇樹科技今（19）日在上交所科創板掛牌上市，IPO發行價格定在每股人民幣150.8元，其未上市股票已被瘋炒，外界預期上市後股價將像長鑫科技一樣出現大漲行情。

陸活絡縣域消費五路出擊 預計撬動兆元級商機

在官方發布7月經濟數據透露內需疲態後，大陸商務部等九部門昨（18）日就推出相關政策，力圖激發下沉市場（三線及以下城市、縣鎮與農村地區的消費市場）、活絡縣域消費。其中，包括支持傳統百貨、老舊購物中心等升級改造、盤活閒置資產等，預計將撬動人民幣兆元級內需增量空間。

陸持有美債 探近18年低點

美國財政部最新數據顯示，海外投資者6月減持美債721億美元，日本、中國大陸分別減持約264億及259億美元。

兩岸AI產業發展聯盟成軍

兩岸人工智慧產業發展聯盟近日在昆山成立，將兩岸互補優勢轉化為創新發展持久動能。此外，昆山還設立總規模人民幣30億元的兩岸人工智慧產業發展基金，重點投向AI伺服器、具身智能、智慧網聯汽車等領域。

廈門對台12條 促進經貿合作

廈門市政府昨（18）日發布「促進對台交流合作12條措施」，涵蓋對台經貿合作、文化交流、青年工作、平台建設等多個方面，涉及展開廈金大橋（金門段）方案研究、深化金門共用廈門新機場方案研究等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。