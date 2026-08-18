百度第2季財報獲利大減68%，股價大跌10%

百度18日公布今年第2季財報，營收313億元（人民幣，下同），年降4%，淨利潤23億元，年降68%；歸屬於百度的非美國通用會計準則淨利潤為26億元，年降45.7%。百度美股早盤大跌10%。

百度並未在財報中具體談及淨利潤下滑的原因，但綜合來看，淨利潤下滑因素包括投資公允價值收益縮水、匯兌損失、傳統線上行銷廣告收入下滑，而AI業務尚在投入擴張階段等。

百度董事長李彥宏表示，隨著AI業務成為百度核心的發展方向，正在為下一階段的AI驅動增長夯實基礎，本季度，AI基礎設施保持強勁增長勢頭，GPU雲在較高基數上進一步加速增長，百度的AI應用組合持續保持良好發展態勢，能力不斷增強，應用場景日益豐富。蘿蔔快跑穩步推進全球擴張，同時進一步強化安全和運營能力，提升乘客體驗。AI業務的持續增長，進一步印證了百度從一家以互聯網為核心的公司轉型為一家以AI為先的公司。

財報披露，在百度一般性業務收入的252億元中，AI業務收入占比50%，已連續兩季占比過半。本季度，AI雲基礎設施延續強勁勢頭，其中GPU雲同比增長283%，已連續四個季度實現三位數增長。

百度第2季AI應用收入達25億元，年增長3%。8月，百度完成AI辦公產品線新一輪整合，形成百度搭子、庫庫AI、秒噠等為代表的AI辦公產品矩陣。AI原生行銷服務收入26億元。

不過，百度的線上行銷服務收入年降19%至131億元。截至6月，百度APP月活躍用戶數達6.4億。

百度旗下的自駕計程車服務─蘿蔔快跑出海版圖進一步擴大。在杜拜，蘿蔔快跑開啟全無人商業化運營，除自有APP外，乘客也可通過UberAPP叫車；在香港，蘿蔔快跑獲得當地首批全無人測試牌照，並在機場島啟動測試，成為全球首個在右舵左行體系開展全無人駕駛測試的平臺；在倫敦，蘿蔔快跑聯合Uber、Lyft啟動開放道路測試。

同時，蘿蔔快跑與哈薩克企業TurlovPrivateHoldingLtd.（TPH）簽署戰略合作協定，雙方將共同探索在哈薩克開展無人駕駛出行服務。6月，蘿蔔快跑與PostBus合作在瑞士開展公開道路測試。

截至目前，蘿蔔快跑已覆蓋全球28個城市，累計自動駕駛里程超3.5億公里，其中全無人駕駛里程超2.4億公里。