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產能過剩傾銷爭議下 中國新能源車7月出口額大增9成

中央社／ 台北18日電

中國新能源車、鋰電池和太陽能產品等「新三樣」近年面臨產能過剩、低價傾銷海外的爭議，統計顯示，其中新能源汽車7月出口額年增率大增9成。

陸媒財新報導，中國海關總署今日發布最新出口細則，7月新能源車、鋰電池和太陽能產品等「新三樣」出口額232.5億美元，較去年同期增加51%。

數據顯示，新能源汽車出口61萬輛，年增86.5%；出口額年增9成至115.4億美元。同時，中國汽車出口繼續破紀錄，當月汽車總出口創109.2萬輛的歷史新高，連續第2個月突破百萬輛。

鋰電池出口保持穩定，7月出口93.5億美元，年增3成；但太陽能電池出口持續陷入量價齊跌的狀態，當月出口額年減4%至21.3億美元，出口量年減4成至6.59億個。

「新三樣」與服裝、家電和傢俱等「老三樣」相對，已成為中國新的出口動力，但電動車、鋰電池及太陽能產品近年也面臨產能過剩、低價競爭等問題，海外並質疑中國以低價出口消化過剩產能，陸續祭出反傾銷、反補貼調查及加徵關稅等措施。

報導還指出，從出口國別看，7月中國對美國出口年增17.1%，高於6月的15%，部分原因是2025年同期基數略低。報導引述野村證券指，部分增長是由於在7月下旬，美國122關稅條款到期，被301關稅條款取代，稅率由10%升至12.5%，導致上半月中國企業「搶出口」推高了對美出口量，野村預計8月對美出口增速將略有回落。

同期，中國對歐盟的出口增速則從18.6%放緩至16.2%；對印度出口增速也從40.8%顯著放緩至14.1%。

在人工智慧（AI）超級週期和區域供應鏈半導體貿易蓬勃發展的背景下，7月中國對韓國的出口年增47%，高於6月的43.7%；中國對日本的出口也從7.1%反彈至14.5%。

新能源車 美國 出口

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