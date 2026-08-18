香港黃金交易所成立新系統公司 2027年首季試運、拓展數位黃金RWA

香港黃金交易市場再推進基礎設施建設。港媒報導，由香港黃金交易所（HKGX）與金鏈通技術有限公司（TGX）共同組建的香港黃金交易所交易系統有限公司（HKGXTS）18日正式成立，預計2027年第一季試運，首階段將整合現有產品、交易、結算及清算服務，並以實物黃金交割為基礎，逐步探索黃金代幣化、數位黃金RWA及跨市場拓展等業務。

綜合港媒《明報》、《香港經濟日報》、星島頭條等報導，香港黃金交易所交易系統有限公司（HKGXTS）18日正式成立，將聚焦香港黃金交易系統及相關金融科技基礎設施建設，並與恒生電子、阿里雲等技術合作夥伴打造黃金交易及清算科技平台。

HKGXTS當日召開首次董事會會議，主席張德熙表示，香港正推進國際黃金交易中心建設，完善黃金市場相關基礎設施，HKGXTS期望新系統於2027年第一季試運。首階段將香港黃金交易所現有產品、交易、結算、清算及服務一體化，集中在同一系統平台，其後將引入其他電子業務，包括黃金代幣化相關周邊服務；系統將承載實現金融+Web 3及AI概念，把傳統保守的實物黃金，升級轉化為可增值、多元、靈活的重要資產。

此外，HKGXTS首席執行長兼董事孫豪稱，新系統將以實物黃金交割為基礎，建設多層次貴金屬交易與投資平台，逐步拓展長時段電子交易能力，服務產業客戶及國際機構。公司也將運用金融科技提升交易效率、降低交易及結算成本，並支持多幣種報價與結算。

在系統建設方面，HKGXTS首席產品技術官兼董事趙皓指，此次核心平台升級不只是一次技術系統更新，更是面向香港黃金市場長期發展的基礎能力建設。首階段將重點整合現有產品、交易、清算、結算及相關服務。未來則將配合市場發展、監管要求及合作條件，逐步探索國際化接入、數位黃金RWA及跨市場拓展等方向。

至於技術合作方面，港媒《信報》提到，TGX將統籌整體設計與項目治理，恒生電子負責核心系統交付，阿里雲則提供雲端技術及未來AI能力支援。其中，TGX由亞博科技及中顯智能齊家控股共同組建。HKGXTS表示，將在條件成熟的前提下，探索與銀行體系、清算平台及監管報送等基礎設施的標準化銜接方向。