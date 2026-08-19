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陸光通訊業巨頭：市場持續擴張到2028

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

輝達宣布Spectrum-Ｘ乙太網路矽光子交換器已進入全面量產階段，顯示ＡＩ集群將持續規模擴張，中國大陸多家光通訊產業鏈公司透露在手訂單充裕，且訂單能見度不斷拉長，部分企業已排產至二○二七年。機構分析，今年的光通訊市場供不應求，預計這種局面將至少持續到二○二八年，一掃市場疑慮。

光學元器件廠炬光科技日前業績說明會上透露，公司近封裝光學（ＮＰＯ）／ＣＰＯ相關微光學產品及高通道Ｖ型槽產品上半年新增多家客戶，部分完成批量驗證，在手訂單持續增加，並與一家重要客戶簽訂技術許可協議且已開始執行。該公司表示，部分光通訊核心產品已獲得客戶認可，現有產能已被客戶訂單及需求規畫提前鎖定。當前公司光通訊業務正在由前期客戶驗證，逐步向訂單增長與規模製造階段轉換。

全球光通訊巨頭中際旭創管理層在七月二十八日電話會議提及，目前幾乎所有客戶訂單已覆蓋二○二六年全年，部分客戶訂單已下到二○二七年，交付計畫細化到月度。對於二○二七年的行業情況，該公司給出樂觀展望：八百Ｇ、一點六Ｔ、二點四Ｔ、ＮＰＯ等產品需求都具有較強的確定性，增速也非常快。

另一巨頭新易盛七月底在機構調研紀要透露，預計下半年訂單交付情況仍處於快速增長階段，行業景氣度持續高位，今年第三季、第四季及二○二七年的訂單能見度較高。

光通訊上游核心器件廠天孚通信日前表示，目前在手訂單非常充裕，其董事會秘書陳凱榮稱，未來幾年ＡＩ基礎設施建設需求預計仍將保持較快增長，具備優質客戶資源和核心技術優勢的企業將持續受益。中信建投分析，未來五年光通訊行業有望持續保持高增長態勢，ＡＩ算力產業鏈已進入下游需求倒逼上游產能的深度爆發期。

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