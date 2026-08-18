快訊

搜救犬Wilson傳遭虐死？花蓮消防局公布遺體、頭骨照片

15人遭螫傷！南韓釜山松島海上纜車傳蜂群攻擊 5台灣人受傷

政院周四拍板明年度總預算 今年度追加預算因「這理由」恐來不及

聽新聞
0:00 / 0:00

「牛來」導演：窮到在閒魚淘二手設備 電腦主板都燒了

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
2026年暑期檔大陸國產動畫電影「牛來」近日引發熱烈討論。（取材自極目新聞）
2026年暑期檔大陸國產動畫電影「牛來」近日引發熱烈討論。（取材自極目新聞）

大陸國產動畫「牛來」導演、34歲信雨萌坦言，曾窮到到「閒魚」的二手平台淘二手設備，壞的機率非常高，甚至電腦的主板都燒了。

「牛來」以粗糙的3D建模、碎片化的抽象劇情，非但沒有湮沒在市場中，反而憑藉「反向種草」的獵奇效應一路走高，票房從最初的人民幣數千元，一路突破人民幣千萬元大關。

快科技報導，隨著動畫電影「牛來」熱度反向暴漲，導演信雨萌先前的一段專訪音訊被網友扒出。他在訪談中自曝製作影片期間燒壞主板的幕後經歷，在社交平台刷屏發酵。

今年34歲、本科學習藝術景觀專業的信雨萌，首次對外揭秘了「牛来」名字的由來。

信雨萌指出，一是2021年是牛年吧，再一個父親也是屬牛的。之後就是想到了這個從頭到尾的一個貫穿，也是結合了自己的一個人生的感悟，形成了一個共鳴，慢慢慢慢的就出來了這麼一個比較其獨特的作品”

聊到影片的創作投入，信雨萌感慨萬千。他透露，「投入主要是時間精力上，在資金上肯定也是有投入，包括做這個作品首先要有設備，例如電腦、配件，包括顯卡之類的一些東西。」

信雨萌坦言，許多東西是高階的製作的效果好，一定是更貴的。價格非常的昂貴，在這個時候，有些東西根本是無法承受。

他進一步介紹稱，例如實在不行的話，還去像閒魚這類的二手平台去採購了一些硬體，壞的機率非常高，不少都是壞了，有的電腦的主板都燒了，這個燒錢的過程，也是一個煎熬的過程。

這番幕後自述一經流出，引發討論。不少網友被導演五年孤軍奮戰的經歷深深打動：無外來投資、沒有外包團隊，僅憑一台家用電腦逐幀打磨動畫，硬體燒壞依舊咬牙堅持，熱愛足以抵禦萬般困難。

同時也有網友調侃：雖然影片內容爭議不斷，但實打實的「牛」真的來了。

值得注意的是，貓眼電影數據顯示，截至8月17日14:55分，電影「牛來」票房已經突破人民幣1263萬元，逆勢收穫亮眼的市場成績。

動畫 電影 人民幣

延伸閱讀

「牛來」逆襲爆火 導演信雨萌疑患自閉症 輿論：消費苦難？

影迷獵奇爭睹「牛來」 自己人大連卻不挺、下架該片

糙到辣眼睛?動畫「牛來」票房飆千倍 觀眾：想看有多爛

為孩子圓夢…動畫「牛來」主創僅母子2人 純手搓5年

相關新聞

「牛來」導演：窮到在閒魚淘二手設備 電腦主板都燒了

大陸國產動畫「牛來」導演、34歲信雨萌坦言，曾窮到到「閒魚」的二手平台淘二手設備，壞的機率非常高，甚至電腦的主板都燒了。

推動吉利汽車去家族化 李書福辭董事會主席

大陸知名車企吉利汽車在交出最好半年報之後，創始人李書福辭任公司董事會主席及執行董事。吉利汽車董事會方面稱，這是吉利汽車去家族化的宣言。

「歡迎來龍餐館」票房破10億 帶火「徐福燴飯」

電影不只帶動票房，還能帶紅一道菜。「歡迎來龍餐館」上映後持續掀起話題，截至目前上映八天累計票房已正式突破10億元(人民幣，以下同)，觀影人次超過2775萬。隨著電影熱度一路攀升，片中充滿煙火氣的料理也意外「出圈」，從餐廳同款菜單、聯名漢堡到網友在家復刻，銀幕上的一碗飯、一條魚，逐漸變成觀眾走出戲院後的實際消費。

花錢為陌生人愛情埋單？瑞幸咖啡七夕聯名翻車

七夕原是情侶互送禮物、品牌搶攻消費商機的重要節點，但瑞幸咖啡今年卻因一場聯名活動意外「翻車」。瑞幸昨天推出與連載動畫「王煥君和張繽智」合作的七夕限定產品，相關物料提前曝光後，迅速引發網友抵制，「瑞幸七夕聯名翻車」、「瑞幸聯名份子錢」等話題接連登上熱搜。

A股今年最貴新股「頻準激光」上市 每股飆破6000元

大陸A股年內最貴新股頻準激光18日登陸科創板，首日高開488%，隨後一路高走，截至發稿，該股上午盤中最高觸及每股人民幣1,300元（約合新台幣6,240元）。以目前盤中最高價計算，其上市首日的打新單簽收益（按500股/簽）將達到人民幣56萬元（約合新台幣269萬元），為A股全面實施註冊制以來，創下滬深兩市新股首日收益歷史記錄。

立訊集團等龍頭發起 兩岸AI產業發展聯盟在昆山成立

兩岸人工智慧產業發展聯盟16日在昆山正式成立，將兩岸互補優勢轉化為創新發展持久動能。此外，昆山還設立總規模人民幣30億元（約新台幣141億元）的兩岸人工智慧產業發展基金，重點投向AI服務器、具身智能、智慧網聯汽車等領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。