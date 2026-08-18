推動吉利汽車去家族化 李書福辭董事會主席

大陸知名車企吉利汽車在交出最好半年報之後，創始人李書福辭任公司董事會主席及執行董事。吉利汽車董事會方面稱，這是吉利汽車去家族化的宣言。

吉利汽車控股17日公布半年報顯示，公司上半年總收入人民幣1,736億元，年增15%，創歷史新高，連續六年保持穩健增長；淨利潤人民幣96.8億元，年增46%；總銷量142.3萬輛，創同期新高。堪稱極佳的成績。

然而，與此同時，吉利汽車也宣布對管理層進行調整，自2026年8月18日起，63歲的李書福辭任吉利汽車控股有限公司董事會主席及執行董事職務，由56歲的安聰慧接棒。

不過，李書福卸任吉利汽車董事長並不代表退出，他在公司依然扮演重要角色，他獲任為公司終身榮譽主席，並繼續擔任浙江吉利控股集團董事長。

澎湃新聞報導，吉利汽車董事會副主席桂生悅表示，這是吉利汽車去家族化的宣言，標誌著吉利汽車已經從創始人驅動的創業期和發展期，邁向了由制度和團隊驅動的成長期。

桂生悅進一步指，吉利汽車將不再依賴個人魅力和權威，而是依賴組織系統和人才梯隊。而吉利汽車未來的治理將更加透明，決策將更加專業，管理更加科學。他說，這一舉措對內部人才而言，是「天花板被打破的信號」，將極大程度激勵全體員工的奮鬥熱情，讓企業能夠為廣大股東帶來更大回報。

公開資料顯示，李書福於1986年白手起家創辦吉利，從生產電冰箱零件起步，1997年進入汽車行業；2005年他推動吉利汽車通過反向收購登陸港交所主板。此後，他長期擔任該上市公司董事會主席、執行董事，負責整體戰略規劃、董事會領導、企業管治及制定公司政策。

此前李書福逐漸卸任汽車事業董事長職位，今年6月吉利旗下的極氪發生工商變更，吉利控股集團創始人李書福卸任董事長職務，安聰慧同步卸任法定代表人，由吉利汽車集團CEO淦家閱接任法定代表人。

事實上，這些調整過程都按照吉利集團先前提出的《台州宣言》和「一個吉利」戰略的規劃，吉利需要先處理集團內部重複的組織和資源安排，有序整合或關閉冗餘主體，把汽車業務資源進一步集中到吉利汽車這一上市平台，同時釐清控股集團、上市公司董事會和經營層之間的職責邊界。