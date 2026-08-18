A股今年最貴新股「頻準激光」上市 每股飆破6000元

大陸A股年內最貴新股頻準激光18日登陸科創板，首日高開488%，隨後一路高走，截至發稿，該股上午盤中最高觸及每股人民幣1,300元（約合新台幣6,240元）。以目前盤中最高價計算，其上市首日的打新單簽收益（按500股/簽）將達到人民幣56萬元（約合新台幣269萬元），為A股全面實施註冊制以來，創下滬深兩市新股首日收益歷史記錄。

據悉，頻準激光本次合計發行1,000萬股新股，發行後總股本4,000萬股，整體募資總額人民幣18.69億元，該公司於8月7日完成網上、網下同步申購，網上有效申購戶數突破810萬戶，有效申購股數接近1,600億股，初步有效申購倍數高達6,644.98倍。網上最終中籤率僅0.02%，棄購股份佔本次總發行數量的0.11%。從申購到繳款各環節數據來看，認購熱度極高。

頻準激光在公告中稱，本次募資將投入精準激光產業化、武漢研發中心、總部研發基地三大項目，同時補充流動資金，持續擴產疊加研發迭代鞏固份額。

頻準激光於2017年11月成立，實控人、董事長張磊為中科院上海光機所博士，核心團隊由18名博士組成。主攻精準激光器賽道。該公司業務就兩大塊，一塊是量子科技，該業務在2025年收入佔比69.9%，另一塊業務是半導體。

張磊通過上證報表示，精準激光器本質是工具，在量子領域裡操控微觀原子，在半導體領域里做晶圓檢測，除此之外，還想把它拓展到更多領域。比如在激光醫療、先進固體激光等方向，公司已開始著手布局。

張磊稱，頻準激光將以此次IPO為新的起點，依託原有技術優勢，持續加大研發力度。此外，公司還將拓展新的應用場景，讓精準激光器能夠在更多領域裡服務國家戰略。

招股書顯示，2023年至2025年，頻準激光營收分別為人民幣1.48億元、2.92億元、4.18億元，三年復合增長率68.20%；淨利潤為人民幣5,780.31萬元、1.11億元、1.51億元，利潤增速匹配收入擴張，毛利率穩定在67%至70%區間，核心源於產品技術壁壘高、細分賽道競爭有限。單頻紅外、可見光激光器為收入基本盤，兩者合計營收佔比超68%。顯示其具備高成長與超高毛利前景。