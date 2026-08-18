立訊集團等龍頭發起 兩岸AI產業發展聯盟在昆山成立

兩岸人工智慧產業發展聯盟16日在昆山正式成立，將兩岸互補優勢轉化為創新發展持久動能。此外，昆山還設立總規模人民幣30億元（約新台幣141億元）的兩岸人工智慧產業發展基金，重點投向AI服務器、具身智能、智慧網聯汽車等領域。

綜合中新社、央廣網報導，2026年兩岸（昆山）人工智能產業發展大會舉行。450多位兩岸企業家與會。包括兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、台灣方面理事長劉兆玄，兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平，蘇州市領導出席相關活動。

據悉，兩岸人工智慧產業發展聯盟由立訊集團、滬光股份、滬士電子等龍頭企業以及光合組織、兩岸人工智能產業發展基金聯合發起，首批成員60餘家，涵蓋AI服務器、具身智能、消費終端、模型算法等領域企業，以及相關協會、高校和投資機構。

未來，聯盟將圍繞技術共研、資源共享、標準共建、市場共拓四大方向，推動兩岸AI合作從「供應鏈互補」邁向「創新鏈共生」。

昆山也提供金融支持，報導指出，此前已創新推出Token貸、數據資產貸、算力險等特色金融產品。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，越來越多的台灣年輕人開始關注大陸AI領域的發展。兩岸青年可以利用人工智慧的相關技術，結合各自專業和產業經驗尋找新的應用機會，發揮年輕人的無限創意。

清華大學副教授胡楊稱，大陸擁有豐富的人工智能應用場景及廣闊的市場，台灣在工程管理、產品開發與精細化控制領域有深厚的積澱。在這些方面，兩岸有著良好的合作前景。

數據顯示，台灣前百大製造業企業超70%在昆山落戶。去年起昆山積極布局智慧經濟，人工智慧核心產業規模已突破人民幣1,000億元。