快訊

台灣的詛咒？韓「光州雙年展」強迫台灣改名恐成慣例

陳幸妤：立委告訴趙建銘是阿扁點頭關他 就像柯文哲說被賴清德抓去關

七夕別只約會！命理師曝「5招」旺桃花 穿破衣恐感情生變

聽新聞
0:00 / 0:00

立訊集團等龍頭發起 兩岸AI產業發展聯盟在昆山成立

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
兩岸人工智慧產業發展聯盟16日在昆山正式成立。圖／蘇州發布
兩岸人工智慧產業發展聯盟16日在昆山正式成立。圖／蘇州發布

兩岸人工智慧產業發展聯盟16日在昆山正式成立，將兩岸互補優勢轉化為創新發展持久動能。此外，昆山還設立總規模人民幣30億元（約新台幣141億元）的兩岸人工智慧產業發展基金，重點投向AI服務器、具身智能、智慧網聯汽車等領域。

綜合中新社、央廣網報導，2026年兩岸（昆山）人工智能產業發展大會舉行。450多位兩岸企業家與會。包括兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、台灣方面理事長劉兆玄，兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平，蘇州市領導出席相關活動。

據悉，兩岸人工智慧產業發展聯盟由立訊集團、滬光股份、滬士電子等龍頭企業以及光合組織、兩岸人工智能產業發展基金聯合發起，首批成員60餘家，涵蓋AI服務器、具身智能、消費終端、模型算法等領域企業，以及相關協會、高校和投資機構。

未來，聯盟將圍繞技術共研、資源共享、標準共建、市場共拓四大方向，推動兩岸AI合作從「供應鏈互補」邁向「創新鏈共生」。

昆山也提供金融支持，報導指出，此前已創新推出Token貸、數據資產貸、算力險等特色金融產品。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，越來越多的台灣年輕人開始關注大陸AI領域的發展。兩岸青年可以利用人工智慧的相關技術，結合各自專業和產業經驗尋找新的應用機會，發揮年輕人的無限創意。

清華大學副教授胡楊稱，大陸擁有豐富的人工智能應用場景及廣闊的市場，台灣在工程管理、產品開發與精細化控制領域有深厚的積澱。在這些方面，兩岸有著良好的合作前景。

數據顯示，台灣前百大製造業企業超70%在昆山落戶。去年起昆山積極布局智慧經濟，人工智慧核心產業規模已突破人民幣1,000億元。

立訊 兩岸 劉兆玄

延伸閱讀

周韻采／展會觀兩岸AI發展

吳誠文率團訪美國匹茲堡 深化AI與機器人科技合作

帶領AI新創搶進關西市場 國發會攜手阪急阪神不動產簽MOU

2026台灣人工智慧年會今登場 發表國家AI基礎建設倡議 定調AI自主路線

相關新聞

A股今年最貴新股「頻準激光」上市 每股飆破6000元

大陸A股年內最貴新股頻準激光18日登陸科創板，首日高開488%，隨後一路高走，截至發稿，該股上午盤中最高觸及每股人民幣1,300元（約合新台幣6,240元）。以目前盤中最高價計算，其上市首日的打新單簽收益（按500股/簽）將達到人民幣56萬元（約合新台幣269萬元），為A股全面實施註冊制以來，創下滬深兩市新股首日收益歷史記錄。

推動吉利汽車去家族化 李書福辭董事會主席

大陸知名車企吉利汽車在交出最好半年報之後，創始人李書福辭任公司董事會主席及執行董事。吉利汽車董事會方面稱，這是吉利汽車去家族化的宣言。

「歡迎來龍餐館」票房破10億 帶火「徐福燴飯」

電影不只帶動票房，還能帶紅一道菜。「歡迎來龍餐館」上映後持續掀起話題，截至目前上映八天累計票房已正式突破10億元(人民幣，以下同)，觀影人次超過2775萬。隨著電影熱度一路攀升，片中充滿煙火氣的料理也意外「出圈」，從餐廳同款菜單、聯名漢堡到網友在家復刻，銀幕上的一碗飯、一條魚，逐漸變成觀眾走出戲院後的實際消費。

花錢為陌生人愛情埋單？瑞幸咖啡七夕聯名翻車

七夕原是情侶互送禮物、品牌搶攻消費商機的重要節點，但瑞幸咖啡今年卻因一場聯名活動意外「翻車」。瑞幸昨天推出與連載動畫「王煥君和張繽智」合作的七夕限定產品，相關物料提前曝光後，迅速引發網友抵制，「瑞幸七夕聯名翻車」、「瑞幸聯名份子錢」等話題接連登上熱搜。

立訊集團等龍頭發起 兩岸AI產業發展聯盟在昆山成立

兩岸人工智慧產業發展聯盟16日在昆山正式成立，將兩岸互補優勢轉化為創新發展持久動能。此外，昆山還設立總規模人民幣30億元（約新台幣141億元）的兩岸人工智慧產業發展基金，重點投向AI服務器、具身智能、智慧網聯汽車等領域。

內需不足 大陸陸推政策激發下沉市場、活躍縣域消費

大陸內需不足問題仍凸出，在大陸官方發布7月經濟數據透露疲態後，大陸商務部等9部門18日推出相關政策，力圖激發下沉市場、活躍縣域消費。其中，包括支持傳統百貨、老舊購物中心等升級改造、盤活閒置資產等資源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。