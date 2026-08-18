提振內需 中國商務部推動縣域消費振興

中國商務部與多個部門提出活躍縣域消費支持措施，包括加快商業設施更新、加強在地品牌打造、促進商農文旅結合發展、支持企業在縣設點以擴大就業激發消費潛力等。

中國商務部等9個部門聯合印發「關於進一步激發下沉市場活力活躍縣域消費的意見」，指導各地因地制宜激發下沉市場活力，系統部署重點工作。

下沉市場被視作擴大、振作內需的重要基礎點。下沉市場所指為三線以下城市、縣鎮與農村地區市場，覆蓋中國70%人口、60%社會消費品零售總額。

該份意見書提出活躍縣域消費重點支持措施。一是支持縣域消費管道升級，加快存量商業設施更新、優化商業網點布局、完善商業服務配套、活化閒置資源資產。

二是推動縣域商業業態創新和品牌打造，引導連鎖企業加速布局，促進在地品牌守正創新，因地制宜發展新興業態。三是優化縣域商品和服務供給，擴大優質優價商品供應，加快完善「一老一小」（養老與托育）等服務業態，促進商農文旅結合發展。

四是進一步提升縣域流通現代化水準，提高城鄉流通網路效能，引導線上、線下協同發展。五是增強消費保障能力，促進穩定就業、拓寬居民收入管道，強化創業安居釋放消費潛力，例如支持企業總部或平台企業在符合資格的縣設立據點。

中國商務部表示，接下來將與有關部門加強統籌協調，推動各項政策落實見效，為激發下沉市場活力提供良好發展環境，助力建設強大國內市場。

中國消費者物價指數年增率持續低迷，反映內需有待提振、消費信心有待改善。中國政府工作報告指出，今年發展預期目標為經濟成長率4.5%至5%，失業率5.5%左右、城鎮新增就業1200萬人以上、消費者物價指數（CPI）漲幅2%左右。