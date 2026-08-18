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港媒：89座AI數據中心落戶內蒙 大量用水恐加劇乾旱

中央社／ 香港18日電

據報導，隨著人工智慧（AI）加速發展，中國大型企業紛紛在內蒙古烏蘭察布市建立數據中心，至今有89個，這些中心用電量大，散熱耗水驚人，恐怕會加劇當地乾旱和牧民用水緊張的情況。

根據星島日報今天的報導，去年底，內蒙烏蘭察布推出「打造『Token之都』三年行動計劃（2026-2028年）」，目的是建設服務全中國大模型訓練及推理的綠色算力底座。

截至6月底，中國大型企業包括華為、阿里巴巴、騰訊、百度、字節跳動、DeepSeek、萬潤、中金數據等，在當地設立了89個數據中心，總投資超過人民幣5000億元（約新台幣2兆3500億元）。

報導表示，烏蘭察布位於內蒙古中部，風能、太陽能資源豐富，廉價的綠色電力資源成為核心競爭優勢，電力成本較東部沿海省分可節省3至4成。

憑藉數據中心的急速發展，烏蘭察布的經濟規模迅速擴大，從2020年到2025年，當地經濟增長（GDP）大幅提升53%，達到1260.3億元。與此同時，今年上半年，當地大數據用電量達40億千瓦時，較去年同期增逾8成。

不過，用電量大，水資源不足的弱點也隨之浮現。

報導引述大陸媒體「著陸TouchBase」的文章指出，一座採用蒸發冷卻的大型數據中心，夏季每日耗水量可達數百萬升，全年耗水量相當於一個3、4萬人口縣城的生活用水總量，而烏蘭察布全市人均水資源僅484立方公尺，不足全中國平均水平的1/4。

文章表示，一旦遭遇嚴重旱情，當地用水或會出現矛盾：數據中心維持穩定供水，本土牧民卻要節水、封閉水井。

為此，文章呼籲各算力園區公開用水帳目，完成極端旱情壓力測試，同時建議科技企業分擔水電管網建設成本，避免讓地方生態獨自承擔AI產業高速發展的代價。

內蒙古 華為 字節跳動

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