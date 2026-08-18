影／宇樹科技19日科創板上市前 推新機器人「超人」

在宇樹科技確定19日在科創板上市前夕，宇樹科技17日發布新款機器人「超人」，其擁有0.85公尺腿長，突破全人類極限，原地可跳高2公尺、極限速度12.66m/s。超越全世界人類原地跳高和奔跑速度紀錄。

宇樹科技表示，全新整機用3個多月研發出來，未來幾個月還有很大的完善空間。受到相關訊息影響，17日當天A股人形機器人類股走高、多股漲停，其中控制系統、電子皮膚、電機、靈巧手、減速器軸承等相關概念股漲幅明顯。

第一財經引述業內人士分析報導，視頻中的機器人體現了宇樹科技算法和電機模組方面的技術能力。機器人跳到2公尺高，最後穩穩落地要依靠算法調整平衡；電機的爆發能力同樣是重要支撐，而且還要保證電池不會過熱。該行業人士還補充道，機器人突破人類極限帶來的想像或是在應急場景下派上用場。

大陸科技部國家科技專家庫專家、高級工程師周迪分析，研究人形機器人的奔跑速度並非為了追求速度本身，而是通過極限運動測試，持續打磨機器人的動態平衡能力、複雜地形適應能力與瞬時響應精度。這些核心技術是人形機器人進入非結構化場景的關鍵。

宇樹科技17日晚間披露首次公開發行股票科創板上市公告書。根據公告，宇樹科技股票將於8月19日在上交所科創板上市，IPO發行價格為每股人民幣150.80元，發行的股票數量為4,044.64萬股，發行後總股本為4.045億股。按此測算，宇樹科技初始發行市值近人民幣610億元，預計募資總額超60億元。

宇樹科技是一家世界知名、國際領先的高性能通用機器人公司，專注於高性能通用人形機器人、四足機器人、機器人組件及具身智能模型的研發、生產和銷售業務，為全球少數實現規模化盈利的機器人公司。2025年，該公司人形機器人出貨量已超5,500台（純人形機器人，不含輪式雙臂機器人），出貨量為全球第一。