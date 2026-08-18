阿里賣遊戲業務「靈犀互娛」

阿里巴巴出售旗下遊戲業務板塊「靈犀互娛」的交易落實。外電報導，阿里巴巴已達成協議，將靈犀互娛出售予亞洲私募股權公司信宸資本（Trustar Capital），估值或達15億美元。市場分析，此舉反映阿里巴巴正透過剝離非核心業務將資源集中，加速向AI領域轉型。

第一財經報導，靈犀互娛CEO周炳樞17日向全體員工發布內部信宣布，阿里巴巴與信宸資本經過多輪溝通磋商，達成交易協議。

周炳樞未透露具體交易金額，但稱此次交易是阿里巴巴強化戰略重點整體路線圖的一部分。彭博此前報導稱，這筆交易對靈犀互娛的估值或超15億美元。據悉，靈犀互娛總部位於廣州，員工規模超千人，旗下代表作包括「三國志·戰略版」、「三國志幻想大陸」等。

科創板日報指，此次交易歷經兩個多月、多輪競購，世紀華通、三七互娛、巨人網路、中國儒意等均曾參與洽談，最終由信宸資本取得交易。信宸資本是中信資本旗下私募股權投資品牌，主要從事控股型併購投資。

對出售原因，業界普遍認為，隨阿里戰略重心轉向AI，遊戲業務不再是集團核心。

早在2025年8月，阿里靈犀互娛的匯報線已變更，不再隸屬阿里文娛體系，就被市場視為出售前奏。

另有分析師指，此次剝離並非因業務虧損止損，而是阿里集團戰略重心調整的關鍵舉措。隨阿里加碼AI布局，出售非核心遊戲業務可回籠資金，集中資源投入AI研發、產業併購及場景落地。