陸「三駕馬車」沒勁 經濟有壓

大陸經濟「三駕馬車」全面放緩，官方最新公布，7月規模以上工業增加值年增4.5%、社會消費品零售總額年增0.6%，兩數據皆較6月放緩，且遜於市場預期。今年前七月，固定資產投資萎縮6.7%，更是近20餘年來最差表現。專家呼籲下半年應加速推出刺激政策。

已公布經濟指標顯示，第3季大陸經濟開局疲軟。7月官方製造業採購經理人指數（PMI）從前月的50.3下滑至49.2，而進出口增速均較6月放緩，但仍維持在兩位數水準。

大陸國家統計局數據顯示，今年前七個月，規模以上工業增加值年增5.3%、消費商品和服務零售總額增2.6%、進出口增17.3%，同期城鎮調查失業率平均值為5.2%，CPI年增0.9%。

大陸國務院總理李強17日就國內經濟情勢坦言，「當前內需不足問題仍然突出」，強調要堅持擴大內需這個戰略基點，聚焦主要矛盾問題，抓住一些鏈條長、體量大的領域持續用力，進一步做強國內大循環，把內需潛力充分釋放出來。

在經濟統計數據中，今年前七月，固定資產投資年減6.7%最受矚目。固定資產投資向來是拉動大陸經濟成長的重要力量。

實際上，2005-2024年的近20年間，大陸全國固定資產投資年度累計增速始終保持正增長，即便在2020年疫情衝擊最嚴重的時段，全年增速仍達2.9%。

2025年全年下降3.8%，這是有統計以來首次出現年度負增長，而2026年前七個月6.7%累計跌幅，已遠超2025年全年負增長幅度。

路透引述經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，大陸經濟表現不佳的部分原因是現有政策措施運用不力。他認為應該關注投資問題，「投資的急劇下降是北京絕對不能接受的。」呼籲官員們在財政支出方面更加大膽。