陸三駕馬車放緩 固投創新低

大陸經濟「三駕馬車」全面放緩，官方昨天公布，七月規模以上工業增加值年增百分之四點五、社會消費品零售總額年增百分之○點六，兩數據皆較六月放緩，且遜於市場預期。今年前七月，固定資產投資萎縮百分之六點七，更是近二十餘年來最差表現。專家呼籲下半年應加速推出刺激政策。

大陸國家統計局數據顯示，今年前七個月，規模以上工業增加值年增百分之五點三、消費商品和服務零售總額增百分之二點六、進出口增百分之十七點三，同期城鎮調查失業率平均值為百分之五點二，ＣＰＩ年增百分之○點九。

針對當前總體經濟形勢，大陸國家統計局形容：「國內供強需弱矛盾突出，部分企業經營困難，經濟穩中向好的基礎還需鞏固」。

在所有經濟統計數據中，今年前七個月，固定資產投資年減百分之六點七最受矚目。固定資產投資向來是拉動中國大陸經濟成長的重要力量。

實際上，二○○五-二○二四年的近二十年間，大陸全國固定資產投資年度累計增速始終保持正增長，即便在二○二○年疫情衝擊最嚴重的時段，全年增速仍達百分之二點九。二○二五年全年下降百分之三點八，這是一九九六年有統計以來首次出現年度負增長，而二○二六年前七個月百分之六點七累計跌幅，已遠超二○二五年全年負增長幅度。

大陸國務院總理李強十七日就國內經濟情勢坦言，「當前內需不足問題仍然突出」，強調要堅持擴大內需，聚焦主要矛盾問題，抓住一些鏈條長、體量大的領域持續用力，進一步做強國內大循環，把內需潛力充分釋放出來。

他續指，要加快落實「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網）建設實施方案，創新投融資機制吸引社會資本。協同推動投資於人和促進消費，「加大政策資源傾斜」。促進民間投資，「對新興領域、新型基礎設施、消費升級等方面投資給予更多支持」。

路透引述經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，大陸經濟表現不佳的部分原因是現有政策措施運用不力。他認為應該關注投資問題，「投資的急劇下降是北京絕對不能接受的。」呼籲官員們在財政支出方面應更加大膽。

中誠信國際研究院院長袁海霞建議，當局應加快落地人民幣八千億元新型政策性金融工具，重點投向城市更新、六張網新基建領域，深化財政與金融聯動，撬動更多社會資本參與項目建設。