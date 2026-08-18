反內捲政策發酵 陸太陽能大漲價

中國大陸太陽能光電產業歷經長期「反內捲」政策後，上游多晶矽與電池價格近期全面大幅反彈，最新報價漲幅均高達二成以上，業界視為太陽能產業有望出現新拐點，隨報價止跌勁揚，有助元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等台廠後市。

業界人士指出，大陸太陽能廠向來是市場「價格破壞者」，擅長以低價搶市的策略，在全球各地攻城掠地。隨著近年大陸太陽能業「內捲」（惡性競爭）日益嚴重，陸企自身也難以獲利，不僅「愈賣愈虧」，更一度出現倒閉潮，引來官方介入整治，進入「反內捲」時代。

隨著大陸官方「反內捲」政策加速落地，多晶矽先前已連續二周幾乎沒有成交，相關供應商紛紛暫停報價，市場大感疑惑之際，多晶矽現貨價突然一天暴漲23.8%，每噸來到人民幣3.9萬元。

多晶矽價格暴漲，也讓太陽能電池價格同步勁揚，最新報價激增至每瓦人民幣0.34元，漲幅逼近26%。此外，相關材料價格也大漲，光電玻璃報價漲逾10%，產業鏈漲價趨勢顯著。

針對多晶矽、電池與相關零組件報價暴漲，台灣太陽能業者認為，除了大陸官方主導的「反內捲」政策開始發揮效果外，更重要的是大陸八大多晶矽巨頭聯手杜絕低於成本的銷售，成功掀起這波漲價潮。

陸媒披露，資本市場已開始押注光電業「困境反轉」的趨勢，不少海外機構評級都看好太陽能族群有機會在明年迎來轉虧為盈的契機，加上乾淨、低成本的太陽能光電需求正在增溫，搭配當地產業自律與需求穩定恢復等，預料產業供應鏈的毛利率可望逐步回到合理水準。

其中，陸企光電巨頭隆基綠能獲13家機構參與評級，2027年預測淨利中位數達人民幣36.19億元；晶科能源、通威股份、天合光能及TCL中環等業者在2027年預測淨利的中位數也都超過20億元。

談到台灣太陽能產品價格未來走勢，國內太陽能業者分析，隨著上游原物料都在上漲，未來台灣市場電池、模組報價確實有可能會上漲，漲幅則端看市場供需而定，但最壞情況應該已經過去了。