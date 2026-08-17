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批賴政府政治雙標 藍委：拿人民的1萬元 綁架歷史新高總預算

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人民幣兌美元升破6.74元 創3年半新高

中央社／ 台北17日電
人民幣兌美元今日在岸價和離岸價雙雙升破6.74元關口，為3年半以來新高。 路透
人民幣兌美元今日在岸價和離岸價雙雙升破6.74元關口，為3年半以來新高。 路透

人民幣兌美元今日在岸價和離岸價雙雙升破6.74元關口，為3年半以來新高。分析指出，在「去美元化」及出口帶動人民幣實際需求增加等因素下，人民幣持續走強。

香港經濟日報報導，今日人民幣兌美元在岸價一度高見6.7276；離岸價高見6.7378。今日中間價報6.7873，較14日中間價上調5點，再創逾3年半新高，較市場預測偏弱約490點。

日經中文網報導，許多觀點認為，中國政府也在默許人民幣升值。日本資產管理公司Asset ManagementOne的基金經理須賀田進成表示，中國政府採取中性立場，既不引導人民幣升值，也不引導貶值，而是讓市場匯率自由波動。

報導指出，人民幣兌美元在無匯率引導的情況下走高，其中一個原因是「去美元化」。一方面，在美伊衝突下，部分資金因對美元信用產生疑慮，轉而尋求美元以外的避險去處。另一方面，人民幣的實際需求正在增長，瑞穗銀行的高級市場經濟學家堀堯大表示，「儘管內需面臨挑戰，但出口形勢良好，企業存在買入人民幣的實際需求」。

中國海關總署的數據顯示，7月份出口額達到3978億美元，年增23.9%。半導體和純電動汽車的出貨量持續增長。

報導引述SMBC日興證券的平山廣太表示，「在人民幣持續升值的背景下，中國的出口表現依然強勁。當局正致力於從低附加值的出口結構向高附加值轉型，因此對人民幣的緩慢升值持容忍態度」，甚至「有可能升至1美元兌6.3元」。

此外，報導指出，人民幣兌美元的波動率已降至11年來的最低水準；相較於日圓和歐元等主要貨幣兌美元匯率波動較大，人民幣匯率相對穩定，對於與美國政治關係疏遠的中東及新興市場國家而言，投資吸引力可能正在提升。

匯率 人民幣 香港

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