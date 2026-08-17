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中國人型機器人龍頭宇樹科技 8/19科創板上市

中央社／ 台北17日電
圖為今年4月30日，宇樹科技在中國開設的首家直營店，參觀者在拍攝展示的人形機器人。 新華社
圖為今年4月30日，宇樹科技在中國開設的首家直營店，參觀者在拍攝展示的人形機器人。 新華社

中國人機器人龍頭廠宇樹科技公告，將於8月19日在上海證券交易所科創板上市，發行價為每股人民幣150.80元（約新台幣711元），發行後總市值約609億元。

中國媒體華爾街見聞報導，宇樹科技公開發行股票4044.64萬股，占發行後總股本的10%，募資總額約人民幣60.99億元，扣除發行費用後，募資淨額約59.17億元。

宇樹科技於10日啟動新股申購，近期公布新股申購抽籤結果，中籤率僅0.018%，遠低於日前上市的中國DRAM大廠長鑫科技的0.47%，創科創板歷史新低，成為科創板史上最難抽中的新股。

宇樹科技14日在上交所披露的科創板首次公開發行（IPO）招股說明書顯示，宇樹科技主營業務收入2023年為人民幣1.58億元，2024年增至3.88億元，2025年進一步攀升至16.76億元，兩年間營收規模成長逾10倍。隨著下游通用機器人市場需求快速增加，公司主營業務高速擴張。

極目新聞引述中國經濟學家盤和林表示，宇樹科技是中國率先實現規模化商業化盈利的通用人形機器人企業，登陸A股後，打通中國人形機器人產業從技術研發、樣機試製到資本市場融資的完整路徑，有望帶動人形機器人產業鏈發展。

盤和林分析，宇樹科技此次發行價定為人民幣150.8元，發行本益比高達219.23倍，明顯高於產業平均水準，不少投資人認為定價偏高，但他認為，公司上市後估值仍有進一步上升空間。

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