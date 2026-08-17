大陸光通信產業鏈訂單滿手 能見度持續到2028年

輝達宣布Spectrum-X乙太網路矽光子交換器已進入全面量產階段，顯示AI集群將持續規模擴張，大陸多家光通信產業鏈公司透露在手訂單充裕，且訂單能見度不斷拉長，部分企業已排產至2027年。機構分析認為，今年的光通訊市場供不應求，預計這種局面將至少持續到2028年，一掃市場疑慮。

光學元器件廠炬光科技日前業績說明會上透露，公司近封裝光學（NPO）/CPO相關微光學產品及高通道V型槽產品上半年新增多家客戶，部分完成批量驗證，在手訂單持續增加，並與一家重要客戶簽訂技術許可協議且已開始執行。該公司表示，部分光通信核心產品已獲得客戶認可，現有產能已被客戶訂單及需求規劃提前鎖定。當前公司光通信業務正在由前期客戶驗證逐步向訂單增長與規模製造階段轉換。

全球光通訊巨頭中際旭創管理層在7月28日電話會議提及，目前幾乎所有客戶訂單已覆蓋2026年全年，部分客戶訂單已下到2027年，交付計劃細化到月度。對於2027年的行業情況，該公司給出樂觀展望：800G、1.6T、2.4T、NPO等產品需求都具有較強的確定性，增速也非常快。

另一巨頭新易盛7月底在機構調研紀要中透露，預計下半年訂單交付情況仍處於快速增長階段，行業景氣度持續高位，今年第3季、第4季及2027年的訂單能見度較高。

光通訊上游核心器件廠天孚通信日前表示，目前在手訂單非常充裕，其董事會秘書陳凱榮稱，未來幾年AI基礎設施建設需求預計仍將保持較快增長，具備優質客戶資源和核心技術優勢的企業將持續受益。

至於對於光通訊業務景氣度，光晶片廠東山精密在機構調研紀要中提到，隨著行業的不斷發展，高端光通訊組建產品市場需求旺盛，客戶訂單充足，整體出貨規模有望實現穩步增長。

中信建投分析，未來五年光通信行業有望持續保持高增長態勢，AI算力產業鏈已進入下游需求倒逼上游產能的深度爆發期，全球光通信行業仍呈現高景氣度；廣發證券通信行業首席分析師韓東認為，光通信行業在2026年、2027年仍有較高景氣度。